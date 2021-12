Le borse per Capodanno: dalla pochette gioiello alla tracolla oro, i modelli da avere L’outfit di Capodanno perfetto non può fare a meno di accessori scintillanti, glamour o ironici: guida alle borse “da festa” per il veglione di San Silvestro.

A cura di Beatrice Manca

Salvatore Ferragamo

Per la notte di Capodanno la regola (di stile) è una sola: splendere! Anche il look più semplice può diventare glamour o elegante con i giusti accessori. Prima tra tutti, la borsa scintillante: una clutch gioiello, una tracolla argento o una minibag di cristalli oro sono perfette per illuminare la notte dell'ultimo dell'anno e ci faranno compagnia per tutto il 2022. Piccole, versatili, preziosi: guida alle borse lucenti per Capodanno 2022.

La clutch con chiusura gioiello

La borsa must have (non solo per le feste) è la cluth da portare in mano, un classico da abbinare a ogni look. Sono i dettagli a fare la differenza: un fermaglio gioiello o una chiusura scintillante, per dare un tocco brillante (ma discreto) anche all'abito da sera.

Roger Vivier

La borsa con i cristalli

Da Prada a Gucci, passando per Michael Kors, la moda dell'inverno 2021-22 ha un debole per i cristalli. Sfarzosi ma con ironia, decorano borse che non passano inosservate. L'accessorio perfetto per da abbinare al rigoroso cappotto doppiopetto nero in una sera di festa.

MICHAEL Michael Kors

La tracolla in pelle black

Ci sono borse che sono veri e propri fondi di investimento: una su tutte è la tracolla di pelle rettangolare, così chic e versatile che sta bene con tutto, dai jeans e all'abito in lamé. Il modello firmato Versace, con dettagli gold, è perfetto per completare i look di San Silvestro che giocano sui toni dell'oro.

Versace

La borsa metallic

Le tonalità più audaci della stagione sono i toni metallizzati. Una borsa metallic sembra impegnativa, ma si rivela un passepartout molto utile. Il suo colore neutro e lucente la rende compatibile perfino con l'impegnativo viola. Il modello da avere a Capodanno? Con un fiocco vezzoso, come quella di Salvatore Ferragamo.

Salvatore Ferragamo

La micro bag

Fendi

La borsa oro

Tra le tendenze moda delle feste 2021 c'è sicuramente l'oro: sfarzoso e scintillante, è il colore giusto per un'occasione importante. Le passerelle invernali se ne sono innamorate, proponendolo su trench, gonne e minidress faraonici. Se non volete esagerare, provate una minibag a 24 carati: la notte di Capodanno si abbina all'abito elegante, ma il resto dell'anno è perfetta per illuminare un look total white o un cappotto marrone caffé.

L’Autre Chose

La bag gioiello

Quando lo stile fa rima con l'ironia: le minibag sono perfette per indulgere in un tocco eccentrico o frivolo. GCDS firma un modello sparkling verde acceso, ricoperta di pietre scintillanti e con maxi logo in evidenza: con una borsa così, potete indossare qualunque cosa e sarete comunque le regine della festa.

GCDS

La tracolla silver

Se l'oro non è nella vostra palette, provate con l'argento: con il ritorno degli anni Duemila la moda si è innamorata degli accessori silver, da corsa allo spazio. Un classico senza tempo è la tracolla argentata, da abbinare al completo verde bottiglia o all'abito blu notte. Non importa cosa fai a Capodanno, ma quanto brilli!