Le borse Chanel e Louis Vuitton sono gli “Unicorni” del mercato del lusso: quali modelli valgono di più In tempi incerti per l’economia anche le borse di lusso possono diventare beni rifugio. Ecco la classifica delle borse più “preziose” del guardaroba (con nomi che vi stupiranno)

A cura di Beatrice Manca

Le borse di lusso sono ormai diventati veri e propri beni su cui investire, esattamente come opere d'arte, orologi e gioielli. Puntare su un modello iconico di Dior o di Hermès significa pensare al futuro: alcuni modelli vintage acquistano valore nel tempo e, nel mercato del resell, costano più del loro prezzo originale. Ma quali sono le borse più "preziose" del guardaroba? Quelle firmate Chanel o Louis Vuitton, almeno secondo l'ultimo ‘Clair Report’ (Comprehensive Luxury Appraisal Index for Resale) realizzato dal sito Rebag, specializzato in accessori di lusso second hand.

Il terzo report annuale di Clair spiega che, in tempi incerti per l'economia, i consumatori sono sempre più consapevoli dei loro acquisti di lusso, che possono rivelarsi veri e propri investimenti per il futuro. Orologi e bracciali, per esempio, sono acquisti sempre più solidi e lungimiranti, mentre la richiesta di borse da viaggio è tornata a crescere dopo la pandemia. I grandi brand del lusso vengono divisi in diverse categorie, in base al valore che acquisiscono nel resell: a fine classifica troviamo gli acquisti "ad alto" rischio e a "basso rischio", come le borse Fendi e Balenciaga. Salendo nella classifica ci sono le "scommesse sicure", zona che comprende brand come Gucci, Saint Laurent, Prada e Dior. Al vertice della classifica ci sono gli Unicorni, un termine mutuato dall'economia (gli Unicorni sono startup che raggiungono la valutazione di 1 miliardo di dollari).

Una borsa Louis Vuitton

Se Hermès ha sempre guidato le ricerche del lusso, spiega il rapporto Clair, quest'anno si aggiungono due new entry: anche Chanel e Louis Vuitton hanno raggiunto lo status di Unicorn. Questo significa che i loro modelli hanno una media dell'85% o più del prezzo di vendita al dettaglio. Hermès è primo in classifica con un valore medio del 103%. In parole povere, le borse Hermès valgono di più sul mercato di rivendita rispetto al loro prezzo originale. Louis Vuitton, invece, ha un valore medio di ritenzione del 92% alla rivendita. Il caso Chanel è più complesso: la Maison ha alzato i prezzi all'origine, e di conseguenza è aumentato il suo valore di resale, che ora si aggira all'87%.

Borsa Telfar

Il Clair Report però cita anche un altro caso interessante "fuori classifica": tra le borse che valgono di più sul mercato secondario che in boutique c'è un marchio meno noto, ma capace di conquistare celebrità come Madonna, Zoë Kravitz e Dua Lipa. Telfar, secondo i dati di Rebag, è un investimento eccellente perché il valore di una borsa usata Telfar supera del 195% quelle nuove in boutique. Questo ha fatto schizzare le Telfar in testa a tutti i brand che hanno un prezzo più alto sul mercato secondario rispetto alla vendita al dettaglio, superando perfino Hermès. Sarà un caso che Beyoncé l'ha citata nel nuovo album Renaissance?