Louis Vuitton apre un hotel a Parigi: il cantiere è nascosto dentro un baule gigante griffato Il brand Louis Vuitton aprirà il suo primo hotel di lusso a Parigi: per coprire i lavori attualmente in corso, il brand ha deciso di realizzare un'installazione davvero unico.

A cura di Arianna Colzi

Il baule di Louis Vuitton

Se avete in programma un viaggio a Parigi e deciderete di fare una passeggiata lungo gli Champs-Élysées sarà impossibile non notare il gigantesco baule che si staglia tra le boutique e i negozi. Per lanciarsi nel mondo del travel parigino, Louis Vuitton ha deciso di aprire il suo primo albergo a Parigi, città in cui il brand è nato e dove sfila ancora oggi. Un'installazione o una provocazione? E soprattutto qual è il reale utilizzo di uno degli accessori più celebri della Maison francese?

L'installazione accanto alla boutique

Perché c'è un baule griffato sugli Champs-Élysées

Tra il 103 e il 111 degli Champs-Élysées brilla di luce propria un gigantesco baule con l'inconfondibile logo monogram di Louis Vuitton. La chiusura con le fibbie, gli angoli in metallo ci fanno immediatamente comprendere che si tratta di un'installazione in legno e alluminio che ricalca le fattezze dei bauli della Maison. Il fine di questa vera e propria opera di design, illuminata come solo la Ville Lumière sa fare, però, non è artistico ma strutturale: dentro questo incredibile baule si trova il cantiere del primo albergo a firma Louis Vuitton a Parigi, che aprirà i battenti nel 2026.

Un dettaglio del baule

Il brand del gruppo LVMH sbarcherà nel settore degli alberghi di lusso anche a Parigi, dopo aver aperto hotel prestigiosi in giro per il mondo. L'albergo, che dovrebbe aprire nel 2026, è il primo direttamente firmato Louis Vuitton e sorgerà accanto all'omonima boutique sugli Champs-Élysées. Louis Vuitton ha scelto di coprire il cantiere anche in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, periodo in cui i lavori saranno sospesi. Accanto alla boutique parigina del brand, l'albergo super lusso occuperà gli spazi dell'ex banca Hsbc, che dovevano essere riconvertiti in una boutique di Dior, sempre della galassia LVMH.

In realtà, il fatto che gli spazi siano destinati a un albergo sembra la chiusura perfetta di un cerchio visto che, nello stesso palazzo, sorgeva un hotel. In questa struttura in pieno stile Haussmann, celebre politico e urbanista che influenzò l'architettura parigina nel corso dell'Ottocento, nel 1898 venne inaugurato uno dei più importanti hotel parigini.