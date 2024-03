L’orologio Louis Vuitton da 800 mila euro: perché costa quanto una villa Per realizzare questo gioiello esteticamente sofisticato e tecnologicamente avanzato , la Maison ha collaborato col noto architetto Frank Gehry. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

È disponibile per l'acquisto un prezioso orologio di lusso firmato Louis Vuitton. La Maison francese per realizzarlo si è avvalsa della collaborazione di un noto architetto, che ha contribuito a dare prestigio a questa creazione, altamente tecnologica oltre che esteticamente molto raffinata. Sfoggiarlo significa aver al polso un gioiello che vale quanto una villa.

Come è fatto l'orologio

Si chiama Tambour Moon Flying Tourbillon Poinçon De Genève Sapphire Frank Gehry ed è la new entry della famiglia Louis Vuitton, un orologio che la Maison francese ha realizzato, come suggerisce il lungo nome, assieme a Frank Gehry. Il gioiello si ispira all'architettura di due strutture firmate dal rinomato architetto: la Seoul Maison di LV nel 2019 e l'edificio della Fondation Louis Vuitton a Parigi nel 2014. Sono serviti due anni di lavoro per portare a compimento il progetto, che ha visto la luce grazie all'instancabile lavoro degli artigiani di La Fabrique du Temps (Ginevra), che hanno curato ogni singolo dettaglio rendendolo speciale e unico.

Ci sono volute 250 ore solo per realizzare il quadrante, uno dei più difficili mai realizzati da La Fabrique du Temps Louis Vuitton, con finiture satinate e opache: è una vera e propria scultura in miniatura, più sottile di un foglio di carta. Proprio a causa di queste estreme fragilità e sottigliezza, il quadrante non poteva essere poggiato su alcun tipo di montatura. È stato tenuto in mano da ogni singolo artigiano, analizzato con microscopi binoculari in ogni angolazione. Gli artigiani hanno scolpito a mano lo zaffiro, materiale notoriamente difficile da lavorare (è la più dura al mondo dopo il diamante), dando vita alle forme e ai rilievi disegnati da Frank Gehry, tutti echi ai suoi precedenti lavori per il brand.

Per garantire la massima precisione sono stati impiegati strumenti medici per riprodurre le forme asimmetriche e i turbinii curvi che definiscono lo stile dell'architetto, ben visibili nel quadrante. Quest'ultimo è stato poi opacizzato in alcune parti utilizzando polvere di diamante e un trapano con punta di diamante. È stata un'operazione delicatissima, perché il rischio era quello di danneggiare lo zaffiro sottostante col calore o con le vibrazioni degli strumenti. Le lancette, anch'esse in zaffiro, vantano bordi luminescenti per una migliore leggibilità di notte, mentre il cinturino è in pelle. La placca in oro rosa massiccio presenta una finitura satinata concentrica, mentre gli ingranaggi e il tourbillon volante sono rodiati.

Il movimento meccanico a carica manuale mostra un fiore monogramma all'interno della gabbia del tourbillon (la gabbia che ottimizza la precisione degli orologi meccanici): il fiore esegue una rotazione completa ogni minuto e il movimento del tourbillon riflette giochi di luce sullo zaffiro. Al prezzo di 935.000 dollari (oltre 800 mila euro) l'orologio è disponibile per l'acquisto. "La mia ispirazione viene dal mare, dai pesci, dalle barche, dal mondo della nautica, perché incarnano la nozione di movimento, mobilità, velocità – ha detto l'architetto in occasione dell'inaugurazione della Louis Vuitton Maison Seoul – Mi piace esprimere il movimento, iniettare questa energia e dinamica in materiali statici". Non a caso il cuore del Tambour Moon Tourbillon Poinçon de Genève Sapphire sono le tipiche vele in vetro dell'architetto, che si gonfiano come se fossero spinte dal vento.