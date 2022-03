LDA al serale di Amici veste low cost: tutti vogliono il bomber verde che costa pochissimo Di talento e trendy. Luca D’Alessio è uno dei principali protagonisti di questa edizione di Amici. Al serale ha conquistato tutti con la musica e con un look trendy e colorato (nonché low cost).

A cura di Giusy Dente

LDA (Luca D'Alessio) è arrivato alla fase finale di Amici di Maria De Filippi: l'allievo della scuola è tra i giovani cantanti più apprezzati di questa edizione. Nella puntata di sabato sera del talent, giunto alla 21esima edizione, le sue esibizioni hanno riscosso particolare successo. Ma si è imposto non solo musicalmente parlando: sui social è caccia alla felpa del 19enne, che ha fatto impazzire i fan.

Il figlio di Gigi D'Alessio ad Amici

Il figlio di Gigi D'Alessio e Carmela Barbato sta seguendo le orme paterne e sta muovendo i primi passi nel mondo della musica. Questa è una passione che coltiva sin da quando era piccolo e che ora comincia a dare i suoi frutti in modo concreto, anche se all'attivo ha già alcuni singoli. Il suo percorso nel talent è stato caratterizzato da un lato dalle insicurezze, comprensibili per un ragazzo così giovane alle prese anche con un cognome importante e con la paura di essere giudicato solo per quello. Dall'altro lato, ci sono stati anche dei battibecchi e non sono mancati i momenti di difficoltà, come quando il maestro Rudy Zerbi gli ha sospeso la maglia, poi riconquistata. Difatti ora è giunto alla fase del serale, quella di massima esposizione, in cui ci si gioca il tutto per tutto per la vittoria.

Tutti vogliono la felpa di LDA

Il cantante 19enne si è imposto con un look colorato che ha mandato in tilt i fan. Sul palco della prima puntata del serale di Amici, l'allievo ha indossato infatti un capo che tutti si sono precipitati a cercare online. Si tratta di una giacca bomber bianca e verde, con un orsacchiotto marrone applicato sul lato destro. Non fa parte della linea di un brand di lusso, né è un capo griffato: era venduta su Shein (un e-commerce cinese) a un prezzo decisamente low cost e accessibile. Costava solo 41 euro, ma ora non è più disponibile. L'ha abbinata a un berretto della stessa tonalità, T-shirt bianca, un paio di jeans chiari con strappi sulle ginocchia e ai piedi sneakers marroni. Un look fresco, giovanile e perfetto per la primavera insomma, che i fan non vedono l'ora di copiare.