Laura Chiatti da piccola: la foto da bambina con i capelli cortissimi e la camicia a quadri L’attrice Laura Chiatti ha condiviso con i fan un ricordo speciale della sua infanzia: da piccola era irresistibile con il look a quadretti.

A cura di Beatrice Manca

Laura Chiatti ha da poco compiuto 41 anni e ha celebrato il suo compleanno sui social aprendo l'album di foto della sua infanzia. L'attrice ha conosciuto un enorme successo con il film cult Ho voglia di te, a cui è seguita una lunga carriera tra cinema e televisione. Occhi di ghiaccio e capelli biondi, Laura Chiatti oggi ha uno stile inconfondibile, ma com'era da piccola?

La foto di Laura Chiatti da bambina

In questi giorni Laura Chiatti è al centro del gossip per via di una critica a Sfera Ebbasta, "troppo stanco" per salutare i fan a fine concerto. L'attrice è molto attiva su Instagram, dove condivide la sua quotidianità coi fan: tra le ultime foto ne spunta anche una della sua infanzia, che la ritrae da bambina con un completino a quadri. Nella foto la "piccola Laura" indossa una giacca check verde e rosa sopra a una maglia, o forse un abitino, a quadri colorati. Da bambina l'attrice portava i capelli cortissimi, alla maschietta, e aveva già dei piccoli orecchini ai lobi. L'attrice è famosa per i profondi occhi verdi che però nella foto sembrano ancora più chiari, azzurro cielo.

Laura Chiatti da piccola, foto via Instagram

La foto, pubblicata in occasione del suo compleanno, è accompagnata da una dedica speciale: "Auguri piccola grande Laura… Perché solo tu puoi sapere quanto ancora di te è rimasto immutato in quegli occhi , ed in quel TROPPO gentil cuor". Tra i primi a commentare la foto c'è anche il marito Marco Bocci, che le ha scritto: "Amore mio". I due sono sposati dal 2014 e la loro relazione è più forte che mai