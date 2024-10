L’abito da sposa di Olivia Testa: mantello in velluto e corona di fiori per il matrimonio a Venezia

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Oliva Testa con i papà Edoardo Testa e Rosario Fiorello

È stato un sabato di festa per la famiglia Fiorello. La figlia "acquisita" Olivia Testa, 31 anni, si è sposata con Ansperto Radice Fossati Confalonieri a Venezia in una cerimonia davvero da sogno. Testa, di cui sappiamo soltanto che lavora nel comitato organizzatore dell'Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, è la figlia di Susanna Biondo e del suo primo marito, Edoardo Testa, dal quale si è separata per poi iniziare la relazione con lo showman siciliano con cui è oggi è sposata. Fiorello, che con Biondo ha avuto una figlia, Angelica, considera da sempre Olivia Testa la sua seconda figlia. I due papà, Edoardo e Rosario, hanno accompagnato la giovane all'altare in questo giorno così speciale. Per il grande sì, Olivia Testa ha scelto un abito romantico e dal sapore antico.

L'abito di Olivia Testa per le nozze con Ansperto Radice Fossati Confalonieri

Per una location da favola ci vuole un abito da favola. In un matrimonio blindatissimo è trapelato qualche scatto sui social, come quella condivisa dal parrucchiere delle star Roberto d'Antonio. Olivia Testa e il marito Ansperto Radice Fossati Confalonieri sono molto riservati, infatti poco si conosce della vita privata della coppia: una riservatezza ereditata da mamma Susanna Biondo e papà Rosario Fiorello che hanno cresciuto lei e la sorella Angelica lontano dai riflettori.

Olivia Testa con l'abito da sposa

La sposa ha indossato un abito bianco a maniche lunghe a palloncino con la vita alta sotto il décolléte, che lasciava intravedere il pancione: la 30enne, infatti, è incinta all'ottavo mese, visto che il bebé dovrebbe nascere verso dicembre. L'abito bianco con scollo a barca in stile impero faceva sembrare la sposa una perfetta principessa contemporanea, anche grazie al mantello color avorio in velluto che di fatto scendeva come un lungo strascico dietro l'abito.

Il mantello in velluto di Olivia Testa

Principesco anche l'hair styling, con la sposa che ha scelto di raccogliere i capelli in uno chignon basso impreziosito da una coroncina di piccoli fiori gioiello che le illuminavano insieme agli orecchini di perla. Una splendida mise per una giovane sposa