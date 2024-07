La vacanza perfetta per gli amanti del vino? Vendemmia del prosecco in un castello arroccato

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Il vino è una delle eccellenze italiane e non sorprende che siano sempre di più gli appassionati che seguono corsi e masterclass per riconoscere con il solo olfatto tutti i diversi sapori. È proprio per loro che è nata un'iniziativa travel destinata a far venire "l'acquolina in bocca", di cosa si tratta? Della vendemmia del prosecco organizzata in un antico castello arroccato tra le colline del Veneto. A proporre l'esperienza è stato il portale Airbnb, che sul sito ufficiale ha spiegato nei dettagli come fare per organizzare un viaggio all'insegna delle degustazioni alcoliche tra cantine e tenute.

La wine experience nell'antica fortezza

Tra le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, sito UNESCO in Veneto, esiste una location da fiaba perfetta per gli amanti dell'enoturismo. Si chiama Castelbrando ed è un'antica fortezza arroccata ad oggi diventata museo e struttura ricettiva. È proprio lì che Airbnb offre un'esperienza indimenticabile: un soggiorno per aspiranti sommelier che vogliono scoprire tutto sul vino e sulla sua produzione.

Le tenute Villa Sandi

La wine experience prevede una masterclass in Prosecco presso la casa vinicola Villa Sandi: tra le immense tenute e le suggestive cantine, ci si potrà immergere nella cultura delle bollicine tipica del luogo, partecipando in prima persona alla vendemmia in corso.

Le cantine di Villa Sandi

Come fare per avere accesso alla vendemmia del prosecco

Dopo aver vendemmiato a stretto contatto con i maestri della produzione del prosecco, ci si potrà riposare tra tende damascate e candelabri dorati nella sontuosa camera del Conte di Castelbrando, meglio conosciuta come l’Alcova del Conte.

La camera del Conte

Gli ospiti, inoltre, gusteranno una cena nei saloni privati del Conte, avranno accesso alla Princess Spa, un'oasi di benessere ricavata da antiche terme romane, e faranno una passeggiata a cavallo per godersi gli splendidi paesaggi delle colline venete. Come si fa ad avere accesso all'esperienza? Basta inviare una richiesta di prenotazione sul sito di Airbnb dal 15 al 28 luglio 2024: i soggiorni sono gratuiti e disponibili per un totale di 4 ospiti (si svolgeranno nei giorni 6-9 settembre e 10-13 settembre 2024) e verranno assegnati alle candidature più meritevoli.

La spa di Castelbrando