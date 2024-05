video suggerito

Dove degustare il Prosecco: cinque aziende vinicole nella patria di questo vino Le colline dove si coltiva l'uva con cui si realizza lo spumante sono state proclamate patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Tra paesaggi suggestivi e prodotti tipici, quali sono le cantine dove andare ad assaggiare il Prosecco.

A cura di Annachiara Gaggino

L'Italia è famosa per i suoi paesaggi suggestivi, il buon cibo e la produzione di vino. Si tratta di un Paese ricco di tradizioni e che in grado di differenziarsi da nord a sud per i suoi prodotti locali, diversi per ogni regione. Ogni parte della penisola, infatti, ha delle specialità tipiche da offrire, che vanno dal settore alimentare a quello vinicolo. Tra le produzioni più conosciute anche all'estero c'è quella del Prosecco, la cui uva si coltiva nelle colline trevigiane.

Dove si produce il prosecco

Questo spumante viene prodotto con l'uva coltivata nell'area di Conegliano Valdobbiadene, a 50 chilometri da Venezia e un centinaio dalle Dolomiti. La denominazione DOC è arriata nel 1969 e da allora l'area di produzione è rimasta limitata a 15 comuni.

Le colline del Prosecco sono state riconosciute come patrimonio dell'umanità dall'Unesco e gli amanti delle bollicine sognano di trascorrere un po' di tempo a nelle campagne venete per assaggiare questo spumante, ecco alcune delle cantine più rinomate dove dedicarsi alla degustazione.

Adami

Un'azienda e conduzione familiare che ha iniziato la sua avventura del 1920, quando il viticoltore Abele Casei, acqistò un vigneto naturalmente disposto ad anfiteatro. L'idea era quella di iniziare una nuova vita con la sua famiglia dopo la fine della Prima Guerra Mondiale e il fondatore, assieme alla sua famiglia, ebbe un'intuizione: quella di separare il nuovo vigneto dagli altri potendo così produrre e presentare i suoi vini come produzione di due diversi vigneti.

La tenuta Adami

L'azienda si trova in Via Soprana e organizza diversi tipi di degustazioni che permettono di scoprire le diverse sfaccettature del prosecco, la basica che costa 18 euro e permette di assaggiare 4 tipologie del tipico spumante, mentre quella che viene 22 euro ne propone 7.

Terre Boscaratto

La tenuta si trova a Susegana, un paese vicino a Conegliano tra la pianura e le colline. La proprietà venne inizialmente appartenete alla famiglia Collalto (che ancora oggi detiene la proprietà del Castello di San Salvatore, che domina la zona), venne successivamente acquistata dai Dal Vera che vi piantarono i primi vitigni. Successivamente la comprò la famiglia Boscaratto che continuò la tradizione della viticoltura.

Un evento nella tenuta Terre Boscaratto

Per trasmettere la tradizione e parlare del territorio l'azienda organizza degustazioni con visite guidate alle cantine dove si potrà vedere come nasce il Prosecco per poi assaggiarlo accompagnato con i prodotti locali a un costo ci 20 euro a persona.

Guia

Mario Buso ha inaugurato l'Azienda Agricola Guia negli anni Ottanta, diventando un'istituzione nella produzione del Prosecco, nonché una delle cantine a conduzione familiare più importanti nella zona. Le esperienza offerte dall'azienda sono due. "Dall'uva al calice", che prevede la visita alla cantina dove verrà spiegato il processo di produzione del prosecco con una degustazione finale per un costo di 20 euro.

La vendemmia nell'Azienda Agricola Guia

La seconda opzione viene 30 euro e si chiama "Conoscere il Valdobbiadene" e prevede una gita nelle vigne accompagnata da na degustazione a 360 gradi in cui i vini prodotti dall'azienda verranno accompagnati da salumi e formaggi tipici della zona.

Canavel Spumanti

L'azienda nasce nel 1979, fondata da Mario Caramel, esperto ed estimatore del settore. Ad oggi possiede 26 ettari di terreni e si è conquistata un nome importante nel settore vinicolo. Nel dialetto locale “Canevel” significa piccola cantina. Il tour inizia dai vigneti di Glera che circondano la tenuta fino ad arrivare al piccolo poggio abbracciato dal vigneto da cui si può ammirare un fantastico panorama.

La tenuta Canavel Spumanti

Si prosegue poi in cantina per scoprire i metodi di produzione per poi finire con una degustazione. A seconda di quanti vini si desideri assaggiare il prezzo dell'esperienza varia tra 20 e 30 euro e con un sovrapprezzo di 10 euro verrà servita anche una deliziosa selezione di cibi del territorio.

Col del Lupo

L'avventura dell'azienda inizia nel 1942 quando la famiglia ricevette in eredità il Col del Lupo, una collina coltivata a vigneto e una casetta, iniziando così a produrre Prosecco DOCG. La tradizione è stata portata avanti prima dai figli e poi dai nipoti del suo fondatore, che hanno ampliato anche i territori coltivati, alcuni difficilmente raggiungibili con macchinari e tecnologie e quindi lavorati con mani, cesti e forbici.

La tenuta Col del Lupo

Le visite guidate con degustazione variano dai 25 ai 58 euro e includono anche una serie di stuzzichini della zona. Su prenotazione sono disponibili anche esperienze personalizzate.