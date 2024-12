La vacanza in Costa Rica di Annalisa: indossa il due pezzi stringato ma non rinuncia agli anfibi

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Annalisa è una delle donne simbolo del 2024: dopo aver conquistato il podio all’ultimo Festival di Sanremo, ha continuato a scalare le classifiche con ogni sua hit, dominando l’estate con diversi tormentoni. Ha riempito i palazzetti, è stata premiata in Europa ed è diventata un’indiscussa icona fashion col suo inconfondibile stile chic, glamour e iper sensuale. Ora, nonostante abbia appena lanciato una canzone di Natale in coppia con Tananai, ha pensato bene di prendersi una pausa dai riflettori per volare in Costa Rica. Potevano mai mancare delle foto in bikini durante questa vacanza da sogno?

Le foto di Annalisa in bikini dark

È tempo di relax per Annalisa, che da fine novembre si sta godendo una vacanza rilassante tra i boschi e i panorami mozzafiato del Costa Rica. Già qualche settimana fa si era immortalata in bikini total black all’interno della spa naturale del resort in cui sta soggiornando, ma è stato di recente che è tornata a posare in due pezzi, questa volta in versione rock mentre è alla guida di un quad. È rimasta fedele al total black ma ha optato per un costume stringato sui lati con culotte a vita alta e reggiseno coordinato, entrambi con dei lacci incrociati che hanno dato vita a un effetto iper sensuale.

Annalisa in bikini in Costa Rica

Annalisa con gli anfibi griffati in vacanza

Occhiali da sole con le lenti rosse e trasparenti, capelli sciolti e lisci e pose da diva: a fare la differenza nel look vacanziero di Annalisa sono state le scarpe. Per lei niente infradito, ciabatte o sandali (come imporrebbero le temperature calde del Sud America), ha preferito indossare un paio di anfibi di pelle super rock.

Stivali Dolce&Gabbana

Per la precisione ha sfoggiato il modello di Dolce&Gabbana alto fin sotto al ginocchio, completamente stringato e con la suola-plateau. Il loro prezzo? Sugli e-commerce di moda vengono venduti a 1.250 euro. Insomma, la cantante sembra essere assolutamente contraria alle mode stagionali e di sicuro anche durante la prossima estate continuerà ad abbinare gonne e shorts agli stivali.