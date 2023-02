La trasformazione di Kristen Stewart: alla Berlinale con il nuovo taglio corto e asimmetrico Kristen Stewart è la presidente di giuria del Festival internazionale del cinema di Berlino: l’avevamo lasciata con il mullet e la ritroviamo con un nuovo taglio ‘sfilacciato’ sul viso.

A cura di Beatrice Manca

L'attrice Kristen Stewart non smette mai di stupire: al Festival internazionale del cinema di Berlino, dov'è presidente di giuria, era arrivata sfoggiando un taglio mullet in perfetto stile anni Ottanta. La kermesse non è ancora finita che l'attrice trasformista ha già cambiato taglio: ora porta i capelli cortissimi con ciuffi scalati, con un taglio asimmetrico tanto difficile quanto magnetico sul suo viso.

Il nuovo taglio asimmetrico di Kristen Stewart

Kristen Stewart è diventata un fenomeno grazie alla saga di Twilight, ma i giorni di Bella Swan sono ormai lontani: l'attrice ha detto addio alla lunga chioma castana trasformandosi di film in film e maturando uno stile sempre più sofisticato e anticonformista. Nel corso degli anni ha portato i capelli cortissimi, rasati a zero, e in ogni possibile colorazione, dal nero corvino al biondo platino, fino alle sfumatura albicocca. Ora Kristen Stewart ha schiarito leggermente le ciocche brune e ha sfoggiato un nuovo taglio, cortissimo e asimmetrico, con frangetta "sforbiciata" e ciocche di lunghezza irregolare che le incorniciano il viso. Un taglio che potrebbe portare con tanta disinvoltura solo lei.

Kristen Stewart in Chanel

Lo stile sofisticato di Kristen Stewart alla Berlinale

Ormai Kristen Stewart non è più solo un fenomeno adolescenziale ma un'attrice dalla solida carriera: la maturità è la cifra distintiva dei look Chanel sfoggiati alla Berlinale. Dopo il tailleur colorato dell'apertura ha stupito sul red carpet in versione cigno, indossando un abito bianco e vaporoso con ricami floreali. Il nuovo look è all'insegna dell'eleganza: un tailleur in tweed nero con bottoni gioiello, uno dei classici della Maison francese. Non vediamo l'ora di rivederla in prima fila alla prossima sfilata Chanel!