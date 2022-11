La trasformazione di Jasmine Carrisi: il nuovo look della figlia di Al Bano è coi capelli bicolor Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ama stupire con frequenti cambi look. Dopo la chioma rossa è la volta di quella bicolor.

A cura di Giusy Dente

Jasmine Carrisi è la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. È giovanissima ma sembra avere le idee chiare, sul fatto di voler proseguire le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo e della musica. Ha già all’attivo un’esperienza importante: è stata sul palco di The Voice Senior accanto al cantante, in veste di giudice. Da poco è anche uscito il suo nuovo singolo, Nessuno mai. Sui social è seguitissima: ama condividere la propria quotidianità ma soprattutto il suo lato più fashion. È un’adolescente trendy e al passo con la moda.

Jasmine Carrisi cambia stile

Sicuramente Jasmine Carrisi è una ventenne al passo con le tendenze moda del momento e non solo in fatto di abbigliamento. Ha uno stile giovane e perfettamente allineato alla sua età: predilige jeans strappati, shorts, crop top; alterna alle maxi felpe a mini dress, ma nelle occasioni speciali le abbiamo visto indossare abiti da sera lunghi con maxi spacco o dettagli scintillanti. Sono i capelli il focus su cui punta per stupire fan e follower: non ha pausa di osare anche con drastiche trasformazioni. A lungo ha portato la chioma lunga e liscia, un'acconciatura che accentuava l'innegabile somiglianza con mamma Loredana Lecciso. Poi ha cominciato a giocare di più e a sperimentare con lo stile.

Il nuovo hair look della figlia di Al Bano

Dopo i capelli biondi, la figlia di Al Bano ha sperimentato qualcosa di colorato e originale. Fino a qualche mese fa la sua chioma era tinta di rosso: aveva scelto un inedito color mogano, con ciuffi leggermente più chiari ad incorniciare il viso. Ma non è il solo colore utilizzato per cambiare stile e stupire. In passato l'abbiamo vista in versione biondo platino e con la chioma castano chiaro. Adesso ha cambiato ancora hair look e ha fatto qualcosa di nuovo. Ha rilanciato un trend molto in voga tra le celebrities qualche mese fa: la chioma bicolor. È stata la tendenza della scorsa primavera ma a quanto pare c'è da aspettarsi che spopolerà ancora anche nei mesi a venire.