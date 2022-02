Jasmine Carrisi, la trasformazione col nuovo look: la figlia di Al Bano ora ha i capelli rossi Jasmine Carrisi ha cambiato look in modo drastico e ha documentato la trasformazione sui social. La figlia di Al Bano ha detto addio alla chioma bionda, ora sfoggia degli audaci capelli rosso mogano.

A cura di Valeria Paglionico

Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, è una vera e propria star dei social e, dopo aver avuto anche un'esperienza televisiva al fianco del papà sul palco di The Voice Senior, e diventata ancora più amata. A contraddistinguerla, la bellezza mozzafiato ereditata dalla mamma e uno stile trendy e fashion. La cosa particolare è che, quando si parla di hair look, ama cambiare e sperimentare ogni tipo di acconciatura e di colore, tanto che, nonostante sia giovanissima, è già possibile parlare di una vera e propria evoluzione di stile. La sua ultima trasformazione? È all'insegna del rosso mogano, nuace la che rende quasi irriconoscibile.

Jasmine Carrisi con la chioma "bicolor"

Dimenticate Jasmine Carrisi con i capelli biondi identici a quelli della mamma Loredana Lecciso, di recente ha cambiato drasticamente look, documentando la trasformazione sui social. Da qualche giorno a questa parte la figlia di Al Bano non può fare a meno di immortalarsi con un'inedita chioma rosso mogano. La porta extra liscia e con dei ciuffi leggermente più chiari sul davanti come impone il trend del momento (ovvero in pieno stile Gery Halliwell negli anni '90). Non ha rinunciato alle lunghezze, rimanendo fedele al taglio lunghissimo che sfoggia da tempo. La differenza rispetto a quando era bionda, però, è evidente, tanto che sembra essere di fronte a una persona diversa.

Jasmine Carrisi con i capelli rossi

Tutti i cambi look di Jasmine Carrisi

Sarà perché, essendo giovanissima, ha molta voglia di sperimentare o perché semplicemente ama rinnovarsi con una certa frequenza, ma la cosa certa è che Jasmine Carrisi fa spesso visita al parrucchiere. Il suo colore naturale è il biondo, anche se nel corso negli anni ha provato diverse sfumature, dal platino al castano chiaro. È poi diventata mora, ha aggiunto delle ciocche rosa, ha sfoggiato una frangetta sbarazzina e oggi ha optato per una audace tintura rossa. Il dettaglio che non cambia mai? La figlia di Al Bano è meravigliosa in ogni versione, di sicuro si continuerà a parlare ancora a lungo di lei e della sua bellezza.