Jasmine Carrisi segue il trend anni 2000: il nuovo look della figlia di Al Bano è col tanga in vista Jasmine Carrisi è seguitissima sui social e nelle ultime ore ha mostrato il suo nuovo look. Ha seguito uno dei trend più gettonati del momento (e ispirati ai primi anni 2000), quello della vita bassissima che rivela il tanga sgambato.

A cura di Valeria Paglionico

Jasmine Carrisi, la figlia 21enne di Al Bano e Loredana Lecciso, è ormai diventata una star dei social e sul suo profilo conta quasi un milione di followers. Ogni giorno documenta diversi dettagli della sua quotidianità, dagli impegni professionali ai cambi look, fino ad arrivare agli outfit scelti per eventi mondani o per le giornate "casalinghe". Di recente, oltre a essere finita al centro delle polemiche per dei presunti ritocchini, ha anche dimostrato di essere sempre sul pezzo in fatto di tendenze. Questa volta si è ispirata agli anni 2000, portando il tanga in bella vista.

La tuta a vita bassa di Jasmine Carrisi

Il nuovo look di Jasmine Carrisi si ispira a uno dei trend tornati in gran voga dopo aver spopolato nei primi anni 2000, quello dell'intimo portato a vista. La figlia di Al Bano ha indossato una tuta di velluto rosso, un modello con la giacca crop e i pantaloni a vita bassissima che hanno rivelato non solo l'ombelico ma anche il tanga in tinta e super sgambato. Così facendo ha messo in risalto i fianchi tonici, dando prova di essere informatissima sulle mode di stagione. Ha tenuto i capelli sciolti e lisci ma in una delle Stories condivise nelle ultime ore ha preannunciato che presto mostrerà il nuovo colore della chioma (che ha appena rivoluzionato).

Jasmine Carrisi con la tuta a vita bassa

Il ritorno degli anni 2000

Da qualche tempo a questa parte stanno spopolando le mode risalenti agli anni '90 e all'inizio dei 2000, tra le più amate c'è proprio la vita bassa, che permette di portare l'intimo in vista. Dolce&Gabbana, Missoni, Etro, Blumarine, sono solo alcune delle Maison che in passerella hanno proposto capi che rivelano l'ombelico e ad oggi la mania ha conquistato anche le star. Certo, bisogna vantare un addome tonico per sentirsi a proprio agio con indosso gonne e pantaloni simili, ma è chiaro che il mondo della moda non si preoccupa di questi "dettagli". Jasmine Carrisi con il nuovo look riuscirà a ispirare le sue followers?