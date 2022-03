Il ritorno delle tute di velluto: Paris Hilton rilancia i look “peluche” degli anni 2000 Ricordate le tute di velluto in pieno stile anni 2000? Sono tornate in gran voga grazie a Paris Hilton. L’ereditiera ha sfoggiato spesso sui social i completi di ciniglia dal mood sportivo, reinterpretando il vecchio trend in chiave moderna.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate le tute di velluto e ciniglia che hanno spopolato negli anni 2000? Per la gioia di tutte le nostalgiche sono tornate in gran voga e di certo spopoleranno durante le prime settimane della primavera. In passato erano un must amatissimo dalle star, basti pensare al fatto che Britney Spears, Anastacia, Lindsay Lohan, Christina Aguilera non esitavano a sfoggiarle anche durante le apparizioni pubbliche in tv o sui palcoscenici americani più ambiti. Di solito erano di colori pastello e decorate con delle scritte di strass che aggiungevano un tocco scintillante, mentre oggi la tendenza è stata reinterpretata in una chiave più sobria ma ugualmente glamour: ecco come fare per seguirla in modo impeccabile.

La collezione di tute di ciniglia di Paris Hilton

Chi è che ha rilanciato il trend delle tute di velluto in pieno stile anni 2000? Paris Hilton, l'ereditiera "prezzemolina" che in quell'epoca ha letteralmente spopolato con i suoi look fashion. Basta andare sul suo profilo social per ammirarla con indosso i pantaloni e le felpe peluche ma, a differenza di quelle del passato, le nuove (della sua personale linea loungewear) sono in tinta unita e senza glitter, vanno dal celeste acceso al lilla, fino ad arrivare al rosso. La mania è stata seguita anche dalle protagoniste della serie cult del momento, Euphoria, che in più di un'occasione sono apparse sullo schermo in versione sportiva ma "furry".

Le protagoniste di Euphoria

Tute di ciniglia: come abbinarle?

Quali sono le tute peluche da avere assolutamente nel proprio armadio? Quelle coloratissime come i modelli sfoggiati da Paris Hilton. Possono essere in ciniglia o in velluto, con i pantaloni a zampa, a vita bassa o palazzo, con le felpe "classiche" o col cappuccio, l'importante è che siano morbidissime e variopinte (meglio, però, se monocromatiche e senza glitter). Come abbinarle? Vanno benissimo con le sneakers e con le t-shirt crop, così da lasciare l'ombelico in bella vista come impone il trend del momento, e sono perfette per la primavera alle porte. Quale capo migliore di questo per aggiungere un tocco variopinto e glamour alle belle giornate?

