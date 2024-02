La trasformazione di Anna Tatangelo: alle sfilate di Milano con il look mannish e i tacchi a spillo La cantante ha preso parte agli show della Settimana della Moda assieme al compagno Mattia Narducci e per farlo ha optato per un outfit total black dal taglio maschile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anna Tatangelo in Giorgio Armani

Anna Tatangelo è stata ospite alla sfilata di Giorgio Armani dove si è presentata con il compagno Mattia Narducci. I due hanno assistito allo show con cui è stata presentata la collezione Autunno/Inverno 2024-25 dove il couturier italiano ha portato in passerella i codici stilistici che hanno fatto la storia della Maison. La coppia sta assieme da quasi un anno e da poco la cantante ha festeggiato i suoi 37 anni con lui.

Anna Tatangelo in Giorgio Armani

Il look di Anna Tatangelo per la sfilata di Giorgio Armani

La cantante e coach di Io canto generation ha sfoggiato un outfit total black per assistere al défilé della linea prima dello stilista. Il look era composto da un completo con pantaloni a sigaretta dal taglio sartoriale abbinati a una giacca maschile doppio petto e una camicia nera, sotto un gilet. A completare il look un paio di décolleté nere e un paio di orecchini pendenti. I capelli erano raccolti in una coda che lasciava fuoriuscire il ciuffo. La trentasettenne ha di recente cambiato hair look optano per una nuance più chiara rispetto al suo solito castano e provando un biondo caramello.

Mattia Narducci e Anna Tatangelo

Chi è Mattia Narducci, il fidanzato di Anna Tatangelo

Il nuovo compagno di Anna Tatangelo è uno dei modelli più quotati dalle Case di moda. Classe 1997, vanta sul suo curriculum sfilate per Armani, Dolce & Gabbana, Gucci, Guess, Philipp Plein e tantissime altre grandi maison. La coppia ha 10 anni di differenza e ha ufficializzato la loro relazione nel febbario 2023.