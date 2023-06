La t-shirt più irriverente di Aurora Ramazzotti: l’ananas sulla pizza è “un amore proibito” Con il suo ultimo look Aurora Ramazzotti scherza su un grande tabù culinario: la pizza con l’ananas, la kryptonite di tutti gli amanti della buona forchetta.

A cura di Beatrice Manca

I Coldplay hanno incantato Milano con una doppia data del loro tour: lo stadio di San Siro, gremito di fan, è andato in visibilio per il duetto di Chris Martin con Elisa e per l'esibizione sulle note di O Mia Bela Madunina. Nel pubblico c'erano Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, che si è cimentato con la cyclette ad accumulo di energia installate per il concerto. Poco dopo, Aurora Ramazzotti ha condiviso su Instagram un look veramente originale con cappellino arcobaleno e una t-shirt che rompe l'ultimo tabù: l'ananas sulla pizza.

Il messaggio sulla t-shirt di Aurora Ramazzotti

La conduttrice e influencer ama documentare sui social la sua quotidianità, inclusi i look. L'ultima foto pubblicata tra le storie di Instagram scherza su un grande tabù culinario: la pizza con l'ananas. Un accostamento che ha più volte rischiato di aprire una crisi diplomatica tra Italia e Stati Uniti: la kryptonite degli amanti della buona cucina. Proprio facendo leva su questo stereotipo, Aurora Ramazzotti ha indossato una t-shirt con un disegno di una fetta di pizza intenta, per così dire, in un momento d'intimità con un ananas. L'illustrazione ironica è completata dal titolo "Forbidden Love", cioé "Amore proibito".

La t–shirt di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti con il cappello crochet

Il look di Aurora Ramazzotti è completato da un paio di pantaloni rosa, una borsa a tracolla bianca e un accessorio destinato a diventare la tendenza dell'estate 2023: il cappellino crochet. La mania uncinetto infatti ha conquistato il guardaroba estivo tra bikini e top crochet. Il cappello di Aurora Ramazzotti si distingue per la fantasia arcobaleno con righe di tutti i colori. Prepariamoci: gli accessori ‘ai ferri' saranno ovunque questa estate e sono anche facili da replicare ‘aritigianalmente', con un po' di manualità. In alternativa, i saldi sono dietro l'angolo!