La storia dietro la foto più famosa della regina Elisabetta che ora è in vendita Immortalata da Annie Leibovitz, l'immagine della sovrana su un paesaggio crepuscolare sarà battuta all'asta. Nello scatto la monarca del Regno Unito indossa.

A cura di Annachiara Gaggino

La regina Elisabetta

La celebre foto della regina Elisabetta scattata da Annie Leibovitz va all'asta. Il ritratto della monarca sullo sfondo di un giardino al crepuscolo che sembra essere stato immortalato appena prima di una burrasca, sarà battuta da Christie's con una base d'asta tra i 30 e i 40 mila dollari. Un'immagine forte e imponente, che rappresenta tutta la maestosità della compianta sovrana. La foto è stata acquistata dalla auction house nel 2013 dalla Galleria Peter Fetterman di Santa Monica. L'immagine è stata scattata nel 2007, stampata nel 2010 ed è la copia numero 8 di un'edizione di 25. L'immagine è apparsa prima su Rolling Stone e poi su Vanity Fair e Vogue.

La foto di Annie Leibovitz

La celebre fotografa ritrattista statunitense ha immortalato la sovrana del Regno Unito nel 2007 per celebrare la visita della sovrana negli Stati Uniti in occasione del 400° anniversario della fondazione della città di Jamestown (nel maggio del 1607). L'artista è stata chiamata dalla Casa Reale e le furono concessi appena 25 minuti per realizzare lo scatto. Elisabetta II ha posato all'interno di Buckingham Palace, ma la fotografa ha voluto sovrapporre digitalmente l'immagine dell'esterno del palazzo imitando un po' i ritratti del romanticismo. Leibovitz è stata la prima statunitense a realizzare un ritratto ufficiale della sovrana.

Il look della regina Elisabetta nella foto

Il mantello indossato dalla monarca nell'immagine di Annie Leibovitz era lo stesso con cui era stata immortalata nel 1968 da Cecil Beaton. Il capo nero a figura intera, drappeggiato sulle spalle e rifinito con dei dettagli dorati molto regali, tra cui i bottoni e la spilla a catena sul colletto è stato indossato di recente anche dalla principessa Anna durante il servizio corale serale alla Temple Church.