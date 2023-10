La storia di Cenerentola diventa realtà: la principessa perde la scarpetta a Palazzo dopo il ballo Strano ritrovamento al Palazzo di Christiansborg: un curioso oggetto è stato avvistato dopo la festa per i 18 anni del principe Christian di Danimarca.

A cura di Giusy Dente

La fiaba diventa realtà e la notizia arriva direttamente dall'account Instagram ufficiale della royal family danese. In Danimarca regna la monarchia parlamentare e il Capo di Stato è Margherita II di Danimarca. Il nipote della regina ha da poco compiuto 18 anni: Christian di Danimarca li ha festeggiati con una cena di gala seguita da concerto privato, a cui sono stati invitati vari rappresentanti delle famiglie reali europee. Al Palazzo di Christiansborg c'erano, tra il centinaio di ospiti, anche diverse principesse: Estelle di Svezia, Ingrid Alexandra di Norvegia, Catharina Amalia la futura regina d’Olanda, la 21enne Elisabetta prossima sovrana del Belgio. E una di loro ha smarrito la scarpetta, proprio come Cenerentola!

Uno strano ritrovamento a Palazzo

La notte scorsa uno degli ospiti della festa del principe Christian di Danimarca ha lasciato a Palazzo un oggetto speciale, che ha immediatamente catturato l'attenzione di chi lo ha rinvenuto. La royal family ha mostrato anche la foto su Instagram: si tratta di una scarpetta. Ebbene sì: in giro c'è forse una possibile Cenerentola contemporanea, in carne e ossa. La scarpetta a differenza di quella che tutti conosciamo non è di cristallo, ma è ugualmente scintillante in quanto interamente ricoperta di glitter. È un modello open toe color oro, con cinturino incrociato e tacco sottile a stiletto. La didascalia della foto su Instagram recita: "Mentre gli ospiti della cena di gala di Sua Maestà la Regina ieri tornavano a casa, questa solitaria scarpetta con tacco a spillo è stata lasciata al castello. La proprietaria è invitata a contattarci per riaverla".

Sogno a occhi aperti o realtà?

Probabilmente si tratta di uno scherzo, una trovata social dello staff che però è stata molto apprezzata, ritenuta geniale da chi si è precipitato a commentare il post, sorridendo pensando a una Cenerentola reale che se ne va con un piede scalzo dal Palazzo reale. Tra l'altro, il post arriva in concomitanza con una ricorrenza speciale e magica: i 100 anni di Disney e delle sue storiche principesse. I fan sperano in una love story tra il principe e la misteriosa Cenerentola, che qualcuno ha anche identificato. In passato, infatti, si era parlato di un'amicizia speciale del neo 18enne con la principessa Maria Chiara di Borbone-Due Sicilie, che però questa estate ha messo fine alle dicerie con un comunicato pubblicato su Instagram. Ha smentito scrivendo:

Sono state diffuse alcune informazioni inesatte. All'inizio questa situazione mi ha fatto sorridere; tuttavia, nel tempo, queste voci hanno superato i limiti del buon senso e si sono sviluppate in una spirale che diventa in contrasto con la realtà. Credo che sia giunto il momento di porre fine a queste voci. Quando si verificheranno eventi importanti nella mia vita, sarò felice di condividerli con voi. Anche se a tutti noi piace sognare le favole, ciò che conta veramente è la realtà.

Decisamente saggia per la sua età, la principessa! Ma ogni tanto crogiolarsi nel mondo dei sogni e delle fiabe fa bene al cuore. I più romantici, infatti, stanno immaginando che il giovane principe potrebbe realmente aver trovato l'amore della sua vita al ballo o che magari voglia intraprendere un viaggio alla ricerca della proprietaria della scarpetta.