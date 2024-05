video suggerito

La storia della tiara di perle di Mary di Danimarca: perché l’ha indossata alla cena di Stato Mary di Danimarca ha partecipato a una cena di Stato in Norvegia insieme al marito, il re Frederik X. Avete notato la sua tiara di perle e diamanti? Ecco la sua storia originale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Valeria Paglionico

L'agenda istituzionale del re Frederik X e della moglie Mary di Danimarca è fitta di impegni, tanto che praticamente ogni giorno appaiono in pubblico a eventi ufficiali. Nelle ultime ore sono volati in Norvegia e, in occasione di una attesa cena di Stato, si sono uniti agli altri invitati "coronati" presso il palazzo reale di Oslo. Se da un lato il sovrano ha attirato le attenzioni dei media col suo discorso pubblico, la regina ne ha approfittato per sfoggiare un look in pieno stile reale come richiesto dal dress code imposto a simili serate di gala. Abito da sera, capelli raccolti e tiara preziosa: in quanti conoscono l'originale storia della corona di perle e diamanti indossata da Mary di Danimarca?

Il look riciclato della regina Mary

Per la cena di Stato al palazzo reale di Oslo Mary di Danimarca si è distinta per eleganza e bellezza. Ha indossato un lungo abito color lavanda firmato Birgit Hallstein Couture, un modello avvitato con gonna a ruota e bustier smanicato arricchito da un coprispalle in delicato tulle in tinta. Il dettaglio che non è passato inosservato? Si tratta di un look riciclato che aveva già sfoggiato nel 2015 al matrimonio del principe Carl Philips e della principessa Sofia. Anche la borsa è la stessa dell'epoca, una clutch argentata di J.Furmani, mentre le scarpe sono "inedite": un paio di pumps di Manolo Blahnik, per la precisione l'iconico modello Hangisi 105 reso celebre da Carrie Bradshaw ma declinato in una versione grigia.

Mary di Danimarca in Birgit Hallstein Couture

Perché esistono due Pearl Poiré Tiara

Ad aggiungere un tocco reale e prezioso al look della regina Mary è stata la parure di gioielli di platino, diamanti e perle. A spiccare è la Pearl Poiré Tiara, una coroncina della collezione di famiglia dalla storia molto particolare. Realizzata nella prima metà del XIX secolo in Germania, fu un regalo di nozze ricevuto dalla principessa Luisa di Prussia per il matrimonio del 1825 con il principe Federico dei Paesi Bassi.

I reali di Danimarca alla cena di Stato in Norvegia

Si tratta di un gioiello particolarmente scintillante grazie ai numerosi diamanti incastonati diventata simbolo d'amore, la sua particolarità? È decorata con 18 perle a forma di pera (da cui prende il nome poiré). Il dettaglio che in pochi conoscono è che ne esiste anche una seconda versione. Il fratello di Luisa, il principe Alberto, sposò la principessa Marianna dei Paesi Bassi nel 1830 e come regalo di nozze il cognato Federico fece realizzare una nuova tiara di perle "gemella". Quella indossata da Mary è "l'originale" e l'ha scelta in modo tutt'altro che casuale: nel giorno del banchetto di Stato ha anche festeggiato il 20esimo anniversario di matrimonio.