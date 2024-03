Perché Mary di Danimarca ha indossato la parure di diamanti e rubini alla sua prima cena di Stato Frederik X e sua moglie Mary Donaldson hanno organizzato la loro prima cena del Consiglio di Stato a Palazzo di Amalienborg. Per quale motivo la regina ha sfoggiato gioielli di diamanti e rubini della collezione reale? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Frederik X e sua moglie Mary Donaldson sono diventati re e regina di Danimarca a inizio gennaio al termine di una cerimonia privata che si è conclusa con la tradizionale apparizione sul balcone del palazzo reale. Da allora sono apparsi spesso in pubblico a diversi eventi istituzionali ma solo ieri sera hanno ospitato la loro prima cena del Consiglio di Stato del loro regno, il cosiddetto Statsrådsmiddag che si tiene una volta durante ogni legislatura parlamentare. I due monarchi hanno aperto le porte di Palazzo di Amalienborg ai membri del governo, apparendo formali, sorridenti ed eleganti. Per quale motivo la regina Mary ha indossato una parure di diamanti e rubini?

Il look riciclato di Mary di Danimarca

Mary di Danimarca, da sempre conosciuta per il suo animo glamour, anche durante la prima cena di Stato organizzata sotto il regno del marito Frederik è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di stile. Ha indossato uno scintillante completo firmato By Malene Birger con top di raso lucido total black e lunga gonna a sirena tempestata di paillettes metalliche. La particolarità della sua scelta di stile? Si tratta di un look riciclato che aveva già sfoggiato a New York nel 2007. Non sono mancati i tacchi alti e l'acconciatura bon-ton, anche se a fare la differenza sono stati gli scintillanti gioielli di diamanti e rubini che fanno parte della collezione reale.

Mary di Danimarca in By Malene Birger

Come è nata la Danish Ruby Parure

La Danish Ruby Parure è ormai considerata il simbolo della famiglia reale di Danimarca. Composta da tiara, orecchini pendenti, forcine per capelli, anelli, spilla e collana, brilla con la miriade di diamanti e rubini incastonati in splendide decorazioni floreali. La sua storia è molto particolare: fu realizzata nel 1804 per celebrare l’Incoronazione dell’Imperatore Napoleone, che diede personalmente dei fondi ai suoi marescialli affinché le loro mogli brillassero all’evento. Uno di loro, Jean Baptiste Bernadotte, acquistò la parure di diamanti e rubini per la moglie Désirée Clary, inconsapevole del fatto che di lì a poco sarebbe diventato re Carlo XIV di Danimarca. Da quel momento, ereditata da tutte le regine danesi, venne modificata più volte, diventando però sempre il simbolo del paese grazie ai suoi colori ispirati alla bandiera locale: è proprio per questo che Mary non ha potuto fare a meno di indossarla alla prima cena di Stato del suo regno.

