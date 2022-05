La sfilata Gucci Cosmogonie: le ispirazioni, gli ospiti e dove vederla in diretta Lunedì 16 maggio, alle ore 20, Gucci ci porta ad esplorare le costellazioni: la nuova collezione “Cosmogonie” sarà presentata a Castel del Monte tra ospiti vip, dai Maneskin a Lana Del Rey.

A cura di Beatrice Manca

Il fascino di Castel del Monte incontra la moda di Gucci: il designer Alessandro Michele ha scelto il castello patrimonio Unesco per presentare la nuova collezione Cosmogonie. Dopo aver presentato a Los Angeles la collezione Love Parade ora è la volta della Puglia, in particolare il maniero di Federico II ad Andria, per una collezione ispirata al firmamento. L'appuntamento è per le ore 20 di lunedì 16 aprile: la sfilata avrà luogo al tramonto, in un'atmosfera veramente magica. Castel del Monte, chiuso ai visitatori per l'evento, ospiterà circa trecento ospiti vip (inclusi i Maneskin). Non sono in vendita biglietti per lo show e si entra solo su invito. Per chi non vuole perdersi la sfilata però un modo c'è, perché l'evento è trasmesso integralmente in diretta.

Gli ospiti alla sfilata e al party di Gucci a Castel del Monte

Le sfilate di Gucci sono dei veri e propri eventi affollati di star: confermata la presenza dei Måneskin, che dopo il successo dell'Eurovision si godono i primi bagni della stagione a Trani. Il gruppo romano veste molto spesso le creazioni di Alessandro Michele e lo scorso anno è stato scelto per una campagna pubblicitaria del marchio. Potrebbe raggiungerli anche Achille Lauro, ospite fisso degli show di Alessandro Michele.

I Maneskin in Gucci

Tra gli ambasciatori (e amici) del brand che sicuramente vedremo all'evento ci sono le attrici Dakota Johnson ed Elle Fanning: entrambe sono state fotografate a una cena di Gucci nella Grotta Palazzese. Attesi anche la cantante Lana Del Rey e il collega Jared Leto, entrambi volti della Maison. Alla sfilata Gucci saranno presenti Chiara Ferragni e Fedez? A giudicare dalle stories postate su Instagram la coppia è ancora a Milano, ma non si esclude una sorpresa in corner. In forse anche la partecipazione di Florence Welch, leader dei Florence and The Machine: domenica sera era a Las Vegas per i Billboard, riuscirà ad arrivare in tempo?

Dakota Johnson in Gucci

Cosa aspettarsi dalla collezione Cosmogonie

Anche se i dettagli su abiti e borse sono ovviamente top secret, i social network ci danno qualche indizio sulle ispirazioni dello show. Sicuramente uno dei temi della sfilata sarà l'astronomia, come è evidente dal titolo "Cosmogonie". Il termine ha una duplice accezione: i miti antichi sull'origine del cosmo e il processo di nascita ed evoluzione dei corpi celesti. Non solo: luogo e data sono stati scelti con grandi cura, perché la pianta ottagonale del castello di Federico II è costruita su precisi riferimenti matematici e sulla traiettoria dei corpi celesti. Il 16 maggio, inoltre, è prevista una luna piena e Gucci ha promesso che "adotterà e registrerà una stella per ogni ospite". Le collezioni disegnate da Alessandro Michele sono sempre fitte di citazioni: miti normanni, greci e romani sulle divinità celesti e sullo zodiaco potrebbero essere presenti sulla passerella di Castel Del Monte.

L’invito alla sfilata Gucci, foto dal sito

La sfilata di Gucci a Castel del Monte in diretta: dove vederla

L'evento di Gucci ad Andria ha richiamato una grande quantità di curiosi, attratti dalle star internazionali: l'evento è ovviamente blindatissimo ed è impossibile visitare il castello nelle ore precedenti allo show. Chi non ha ricevuto l'invito, però, può sempre seguire la sfilata in diretta tenendo d'occhio il sito del brand o i suoi canali social. A partire dalle 20 l'arrivo degli ospiti sarà trasmesso in streaming su Instagram, Twitter e Youtube, così come la sfilata vera e propria. Siamo sicuri che la magia di Castel del Monte affascinerà il pubblico di tutto il mondo: i weekend d'estate sono il momento giusto per partire per Andria e visitare questo maniero unico al mondo.