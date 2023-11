La “ruota dei sentimenti” del principe Louis: il progetto scolastico amato da mamma Kate Middleton Kate Middleton è tornata ad apparire in pubblico di recente e ne ha approfittato per parlare del principino Louis: ecco cos’è la “ruota dei sentimenti” che usa regolarmente a scuola.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri pomeriggio Kate Middleton è tornata ad apparire in pubblico, riconfermandosi ancora una volta un'icona di stile a livello internazionale con un adorabile taillur viola. La principessa ha partecipato allo Shaping Us National Symposium di Londra per rivelare i risultati raggiunti dalla sua Royal Foundation Center for Early Childhood ed è riuscita ad attirare le attenzioni dei media con alcune dichiarazioni rilasciate. Intervistata dalla star della tv Fearne Cotton, ha parlato del principino Louis, facendo riferimento al particolare metodo di insegnamento imposto alla Lambrook School che sta frequentando. Al piccolo e ai suoi compagni di classe viene fatta usare la cosiddetta "ruota dei sentimenti": ecco cos'è e a cosa serve.

Le "lezioni sui sentimenti" alla Lambrook School

Sulla Lambrook School, il prestigioso istituto nel Berkshire frequentato dai figli di Kate e William dopo il trasferimento ad Adelaide Cottage, si è detto praticamente di tutto, dalla retta stellare alle lezioni proposte per i giovani studenti. La cosa che in pochi sanno è che, volendosi occupare di ogni aspetto della vita e della formazione degli alunni, la scuola dà particolare attenzione anche alle loro emozioni. Come rivelato dalla principessa del Galles, nella classe del piccolo Louis è stata messa in atto un'iniziativa davvero toccante che punta a stimolare i piccoli alla libera espressione dei loro sentimenti, di cosa si tratta? Della cosiddetta ruota dei sentimenti.

Kate Middleton e il figlio Louis

Cos'è la ruota dei sentimenti del principe Louis

Nella classe di Louis a ogni studente viene dato in dotazione un cerchio diviso in diverse sezioni, ognuna delle quali viene associata a un colore: all'esterno ci sono le emozioni definite "fondamentali", quindi che possono essere facilmente espresse, mentre al centro ci sono le emozioni più complesse o secondarie. Ogni giorno i bambini vengono poi incoraggiati a individuare i propri sentimenti usando un nome, un'immagine o un colore presente sulla ruota. Mamma Kate Middleton si è dichiarata entusiasta di questo progetto, nella speranza che possa aiutare i bambini a non avere paura di esprimere le loro emozioni in un momento tanto formativo della loro vita.