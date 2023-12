La reunion tra le ragazze di “Quattro amiche e un paio di jeans” è in pieno stile Barbiecore Le attrici di 4 amiche e un paio di Jeans si sono riunite per celebrare America Ferrera, protagonista di Barbie di Greta Gerwig. Blake Lively ha scelto un abito da vera diva in total pink, tono ripreso anche dalle altre ragazze.

A cura di Arianna Colzi

Era il 2005 quando facevamo la conoscenza di Tibby, Lena, Carmen e Bridget, le protagoniste di 4 amiche e un paio di jeans. Il film probabilmente è quasi sconosciuto alle ragazze della Gen Z, ma è stata una commedia romantica (dai tratti anche drammatici) che ha segnato l'estetica dei primi anni del Duemila. Le attrici Tibby Tomko-Rollins, Alexis Bledel, America Ferrera e Blake Lively si sono riunite nelle ultime ore per un momento di vera sorellanza che ha fatto impazzire i social.

Le 4 amiche e un paio di jeans si incontrano dopo 18 anni

Dopo 18 anni, l'amicizia tra le attrici di 4 amiche e un paio di jeans sembra essere ancora forte e solida come quella delle ragazze sullo schermo. Le quattro donne si sono riunite per celebrare un anno davvero importante per una di loro: America Ferrera, che ha trionfato sul grande schermo grazie al ruolo di Gloria in Barbie. Blake Lively, l'attore Lin-Manuel Miranda e altri amici dell'attrice di Ugly Betty hanno organizzato una festa per omaggiarla.

Tra gli invitati all'evento, oltre alla regista di Barbie Greta Gerwig, c'erano tutte le attrici di 4 amiche e un paio di jeans. Le quattro erano tutte vestite en pendant con look sui toni del rosa, in pieno Barbiecore, come ha sottolineato America Ferrera in un suo post Instagram corredato con l'hashtag #sisterhoodforever (sorellanza per sempre).

Alexis Bledel, la Rory di Una mamma per amica, ha scelto un outfit sobria con una gonna midi fasciante color borgogna, abbinata a un blazer e décolleté neri. Tibby Tomko-Rollins ha scelto un tailleur rosa pastello, con una semplice blusa bianca a completare il look. La festeggiata America Ferrera, invece, ha scelto un vestito midi bianco drappeggiato con delle semplici collant nera. A risaltare su tutti, però, è stato l'outfit di Blakey Lively, come sempre regina di stile

Il look total pink di Blake Lively per la reunion di 4 amiche e un paio di jeans

Blake Lively ha scelto un look tutto rosa per riunirsi con le sue "sorelle" del grande schermo. L'attrice ha postato il suo outfit sui social con una descrizione che dice tutto: "loud luxury", scherzando sul trend del 2023, il quiet luxury. Il mini abito Marabou in cashmere firmato Oscar de la Renta è formato da un top smanicato che esplode in una gonna ricca di piume, un dettaglio amatissimo anche dalla Barbie del film di Gerwig.

A rendere davvero speciale l'intera mise sono stati i dettagli da vera icona fashion. In pieno mood anni Venti, Lively ha scelto un paio di guanti in seta rosa shocking, abbinati a gioielli in smeraldo di Lorraine Schwartz. A completar il look da vera girl's girl, come sancisce il trend TikTok, non poteva mancare un tocco di Pink PP Valentino: l'attrice ha scelto un lungo cappotto rosa della collezione Autunno Inverno 2022-2023. Infine, un paio di décolleté con fiocco firmate Malone Souliers si abbinano alla pochette a forma di papillon tempestata di paillettes.

Blake Lively, poi, ha rivolto una dedica davvero speciale alle amiche e compagne, soprattutto ad America Ferrera, per la quale ha voluto organizzare questo party speciale. "Sono stata così felice di festeggiare la mia sorella denim @americaferrera È il cuore e l'anima di Barbie perché è il cuore e l'anima di tutto ciò di cui fa parte. Il discorso che pronuncia nei panni di Gloria mi è sembrato più vicino alla realtà di qualsiasi altra cosa abbia mai visto sullo schermo. Perché lei è così. È così spettacolare, appassionata, stimolante e piena di cuore nella sua vita. Amate le vostre sorelle. Amate voi stesse."

