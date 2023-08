Né una cena né uno spuntino: perché la Girl Dinner è la nostra liberazione dai fornelli Mangiare gli avanzi non è mai stato così cool: sempre più donne su TikTok condividono le foto dei loro pasti improvvisati a base di cracker, formaggio e frutta su un tagliere. Più che una moda, lo specchio di una società che cambia.

A cura di Beatrice Manca

Cosa c'è stasera per cena? Niente. Anzi: un po' di tutto. Cose golose da piluccare guardando la nostra serie preferita in televisione, comodamente seduti sul divano con un vassoio sulle ginocchia. Nel caso non l'aveste notato, la tendenza gastronomica dell'estate è la Girl Dinner, un fenomeno che è sempre esistito ma che ora è esploso grazie, ancora una volta, a TikTok. Ammettiamolo: quante volte siamo tornati a casa sfiniti (uomini e donne, senza distinzioni) e anziché metterci ai fornelli abbiamo portato i nostri snack preferiti sul divano vicino a noi? Tante. È sano? No. È buono? Dipende. Ma sicuramente è comodo: è la rivincita della pigrizia. La liberazione dall'obbligo della tavola imbandita e dal piatto luculliano, con annessa foto per i social. Ma quindi, in che consiste questa Girl Dinner?

Cos'è e come è nata la Girl Dinner

A lanciare il trend è stata, quasi per caso, la creator Olivia Maher, che una sera ha mostrato la sua cena a base di formaggio, uva e cetriolini, definendola da "contadino medievale". Molte altre ragazze l'hanno imitata, condividendo sui social i loro pasti ‘pigri' a fine giornata, soprattutto nella stagione estiva, quando la sola idea di mettere una pila d'acqua sul fuoco ci fa già sudare. Pop corn, olive, cetriolini, una fetta di pane e formaggio, un pacchetto di crakers e chi più ne ha più ne metta. E poi via con gli avanzi: affettati, un trancio di pizza rimasto in frigo, un frutto, un pezzetto di cioccolata. Il tutto, senza disturbarsi ad apparecchiare: basta un Possiamo dirlo: la cena degli avanzi, dove si mangiano cose poco coerenti tra loro per non rischiare di buttare il cibo, è sempre esistita. Ed è sempre stata una nobile (ed ecologica) scelta. Solo che, prima di TikTok, non è mai stata glamour: lo facevamo nel silenzio delle nostre cucine da single, come confessa Carrie Bradshaw in un episodio di Sex and the City. La sua Girl Dinner, per inciso, era una pila di salatini con la gelatina, da mangiare in piedi sfogliando le riviste.

La Girl Dinner ci racconta di una società che cambia

Attenzione: non è un invito a stravolgere le vostre abitudini alimentare o a mangiare in modo poco sano. Il Girl Dinner è un fenomeno nato in modo spontaneo che ci racconta di come stia cambiando la società. In un certo senso, rappresenta un caso unico nel rapporto tra i social e cibo perché, dopo anni di #foodporn, di videoricette e di chef a misura di reel, la "cena da ragazze" propone piatti che non sono né belli da vedere né difficili da preparare. Anzi, a molti non faranno neanche gola. Ma sono il nostro confort food, la piccola ricompensa che cerchiamo alla fine di una lunga giornata. Il fenomeno è interessante perché scardina uno dei più antichi – e radicati – stereotipi di genere: l'idea che una donna debba saper cucinare e debba provvedere a nutrire tutta la famiglia.

Non è un caso che il trend sia declinato al femminile: assecondando lo stereotipo, dagli uomini ci si aspetta un pasto improvvisato. Dalle donne no. Ma ora che matrimonio e figli sono un'opzione tra tante, non più un obbligo, e che sempre più donne scelgono di vivere da sole, il Girl Dinner Trend ci racconta di una nuova generazione di ragazze che si liberano delle aspettative di mettere in tavola una cena luculliana per mariti, fidanzati e prole. Con i loro taglieri e le ciotole di pop corn, le donne su TikTok ci stanno dicendo che usano il tempo passato in casa per rilassarsi semplicemente perché possono. Certo, i dietisti non vedono l'abitudine di buon occhio: ma finché rimane l'eccezione, e non la regola, ben venga una Girl Dinner da gustare da sole, con la tuta più comoda che abbiamo e magari una maschera sul viso. Cibo per l'anima.