La regina Elisabetta II diventa imprenditrice: il primo ketchup “reale” costa 9 euro a barattolo La regina Elisabetta II non è solo monarca e icona di stile, è anche una vera e propria imprenditrice. Di recente ha lanciato il suo primo ketchup “reale” prodotto con i pomodori di Sandringham ed è tutt’altro che economico.

A cura di Valeria Paglionico

Siamo sempre stati abituati a vedere la regina Elisabetta II in versione elegante e bon-ton agli eventi ufficiali legati alla corona e non sorprende che, nonostante i 95 anni, venga ancora considerata una vera e propria icona di stile. Abiti variopinti, cappellini in pieno stile britannico, cappotti in tinta e una miriade di borse create appositamente per lei: la sovrana ha fatto storia con i suoi look rock e colorati. La cosa che in molti dimenticano è che, oltre a governare un intero paese e a sorprendere i sudditi con i suoi completi, è anche una imprenditrice. L'ultimo originale prodotto che ha lanciato sul mercato? Il ketchup che porta il suo nome.

Il ketchup della regina viene prodotto a Sandringham

Si chiama The Queen's Tomato Sauce ed è la salsa lanciata sul mercato dalla regina Elisabetta II. È una salsa al pomodoro simile al ketchup ma con qualche ingrediente in più. È aromatizzata con datteri, succo di mela, spezie e viene definita "Vivace e fruttata, l'ideale per la colazione o per insaporire i piatti in qualsiasi altro momento della giornata". Il packaging è stato curato nei minimi dettagli: viene venduta in bottigline di vetro trasparente e sull'etichetta, oltre alle immagini dei pomodori, è stato stampato anche il marchio Royal Estate con tanto di corona gold e di logo Sandringham, ovvero la residenza reale in cui la salsa sarebbe prodotta.

The Queen’s Tomato Sauce

Quanto costa la "salsa reale"

Come usare la salsa di pomodoro della regina? È perfetta per aggiungere un tocco speziato alle patatine, anche se può essere abbinata a qualsiasi alimento proprio come il ketchup. L'unica differenza rispetto alla salsa di pomodoro tradizionale è il prezzo: se il normale ketchup in Inghilterra viene venduto a 60 pence ogni 460 grammi, la The Queen's Tomato Sauce costa 6,99 sterline, ovvero quasi 9 euro, al barattolo (di 295 grammi). In quanti organizzeranno un viaggetto in Inghilterra solo per accaparrarsi il ketchup "reale"?