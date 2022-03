Arriva il detersivo per piatti della regina Elisabetta II (ed è tutt’altro che economico) Avreste mai immaginato di definire Elisabetta II la “regina del pulito”? Da oggi avrete tutte le ragioni per farlo: la sovrana ha lanciato un detersivo per piatti firmato dalla casa reale. Il suo prezzo? Da capogiro.

A cura di Valeria Paglionico

Siamo sempre stati abituati a vedere la regina Elisabetta II in versione rigorosa, elegante e bon-ton. Ricoprendo un ruolo di primo piano all'interno del suo paese, è costretta a rispettare una serie di rigidissime regole ma, nonostante ciò, non ha mai perso mai il sorriso e l'ironia. Ora che è guarita dal Covid ha ridotto al minimo le sue apparizioni pubbliche e, come se non bastasse, ha anche detto addio a Buckingham Palace, ritirandosi nel castello di Windsor. Il dettaglio a cui non ha rinunciato? Il business reale che porta la sua firma ma la cosa che in pochi immaginavano è che un giorno avrebbe prodotto un detersivo per i piatti.

La regina Elisabetta II ama lavare i piatti

Sulla regina Elisabetta II ne sono state dette di tutti i colori ma difficilmente qualcuno avrebbe mai immaginato di ascoltare un'indiscrezione simile: la sovrana adora lavare i piatti (anche se probabilmente quasi sempre è il suo staff a farlo al posto suo). A rivelarlo è stato l'esperto e autore reale Harry Mount, che di recente ha raccontato come la regina si fosse data a questa attività dopo un pranzo al Wood Cottage nella tenuta di Sandringham. Che si tratti della verità o di una semplice trovata di marketing, non importa, la cosa certa è che The Queen ha lanciato un detersivo per piatti "reale".

Quanto costa il detersivo reale per piatti

Si chiama semplicemente Natural Dish Wash, viene prodotto nella tenuta di Sandringham e secondo la descrizione ufficiale ha il profumo delle "passeggiate lungo la costa". Sempre stando all'etichetta, è "Ispirato da una passione condivisa per la protezione del nostro ambiente, abbiamo collaborato con Norfolk Natural Living per creare il nostro detersivo per piatti a soli 10 miglia dalla tenuta utilizzando i migliori ingredienti botanici". L'unico piccolo "inconveniente"? È tutt'altro che economico: A differenza dei normali detergenti per stoviglie, infatti, costa 14,99 sterline a bottiglia, ovvero circa 18 euro, ma in compenso ha il logo dei Royals stampato sull'etichetta.