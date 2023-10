La principessa Eugenie svela la prima foto di famiglia con entrambi i figli In occasione del quinto anniversario di matrimonio la figlia del principe Andrea ha postato un’immagine che la ritrae con il merito ed entrambi i figli.

A cura di Annachiara Gaggino

A sinistra la foto di famiglia, a destra una foto del matrimonio

La principessa Eugenie è piuttosto riservata e raramente condivide le foto dei figli sui suoi canali social. In questo caso, però, ha fatto un'eccezione e, per festeggiare il suo quinto anniversario di matrimonio ha postato un video su Instagram che, dopo aver ripreso i momenti più emozionanti di quel giorno, sposta le lancette in avanti, fino ad oggi e si conclude con una tenera foto di famiglia.

La foto postata da Eugenie di York

La foto condivisa dalla principessa Eugenie

L'immagine che chiude il video omaggia l'amore tra Eugenie di York e Jack Brooksbank e ritrae la coppia assieme ai due figli, August di 2 anni e Ernest, nato nel maggio di quest'anno. I quattro posano in riva al mare in un simpatico quadretto che non ricorda affatto le rigide formalità di corte. Lontana dalla successione al trono britannico, la famiglia può permettersi si farsi fotografa leggermente scomposta e divertita. I primogenito, con una T-shirt a righe, si lancia in una smorfia mentre stringe tra le mani due manciate di sabbia, il papà siede in ginocchio dietro di lui e abbraccia teneramente la principessa, figlia di Andrea di York che tiene in braccio, avvolto in un asciugamano rosa, il bambino più piccolo. L'immagine rappresenta la prima foto ufficiale della famiglia al completo.

Il matrimonio di Eugenie e Jack

La coppia è convolata a nozze nel 2018 nella cappella di San Giorgio al Castello di Windsor, dopo 8 anni di frequentazione. Il video condiviso ripercorre quel giorno, mostrando alcuni momenti intimi come il momento in cui la principessa ha indossato la sua tiara, lo sposo che si prepara per l'evento assieme ai testimoni e agli amici che gli sistemano il fiore sul taschino. Si può respirare l'emozione che colpisce chiunque in quel momento, anche i reali, mostra la commozione di Sarah Ferguson, madre della sposa, ed evidenzia un gioco di sguardi complici tra i due quando si incontrano all'altare. Insomma, non solo William e Kate hanno realizzato un matrimonio da favola.