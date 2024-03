La principessa Eugenie pubblica la prima foto del figlio più piccolo La figlia di Sarah Ferguson e il principe Andrea per il suo compleanno ha voluto condividere uno scatto con il secondogenito avuto con il marito Jack Brooksbank. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

In occasione del suo compleanno, la principessa Eugenie di York ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae assieme al suo figlio più piccolo, Ernest che a maggio compirà un anno. "Il regalo più bello sono i miei ragazzi. Quindi per questo compleanno mi godo la mia famiglia e le persone care", ha scritto la figlia minore del principe Andrea e Sarah Ferguson. Eugenie di York ha sposato Jack Brooksbank nel 2018 e la coppia ha avuto due figli, August nel 2021 e Ernest George Ronnie Brooksbank, nato a maggio del 2023, che la principessa tiene in braccio nella foto guardandolo teneramente. Si tratta di una delle poche immagini del piccolo, infatti, mentre alcuni scatti del primogenito sono già stati resi pubblici, quelle dell'ultimo arrivato erano molto più rare e questa è la prima dove il bambino si veda nitidamente. La nipote di Elisabetta II è molto attenta alla privacy e non pubblica molti scatti dei figli, ha voluto fare un'eccezione per questa occasione.

Eugenie di York con il figlio

La principessa per la foto ha indossato un cerchietto color crema di Emily-London Headwear marchio amato dalla royal family, mentre il vestito era firmato Reiss e si trattava di un modello beige midi a coste leggermente svasato con mezze maniche. Il piccolo, invece, indossava un maglioncino grigio e un paio di pantalonicni a coste.

Sarah Ferguson con Eugenie di York

Gli auguri si Sarah Ferguson alla figlia

Non potevano mancare gli auguri di Sarah Ferguson che con Eugenie ha un rapporto molto stretto. La madre della principessa, che si sta trovando ad affrontare un momento difficile a causa di un cancro alla pelle, ha pubblicato uno scatto in compagnia della figlia. "Tanti auguri alla mia magnifica figlia. Sono così fiera della donna che sei diventata. Continui a impressionarmi ogni giorno, con il tuo duro lavoro, la tua grazia e il tuo interesse verso il prossimo. Sarai sempre la mia pazza, dolce, intelligente e premurosa ragazza. Ti voglio bene Eugenie. Tanti auguri", ha scritto la duchessa di York sui suoi canali social. L'immagine le ritrae abbracciate e sorridenti sedute su un sasso nelle campagne.