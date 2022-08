La merenda preferita della regina Elisabetta: cosa mangia da quando è bambina L’ex chef reale ha rivelato i “peccati di gola” di Elisabetta II: con il té non vuole nulla di troppo elaborato, predilige la semplicità di pane burro e marmellata.

A cura di Beatrice Manca

Ci sono cibi che ci riportano all'infanzia, piccoli piaceri che ci accompagnano in tavola anche da adulti. La regina Elisabetta non fa eccezione: il suo "comfort food" preferito sono i jam penny, un dolcetto facilissimo da realizzare che la regina mangia ogni giorno, sin da quando prendeva il té nella stanza dei giochi insieme alla sorellina Margaret. A rivelarlo è Darren McGrady, ex chef delle cucine reali. Sul suo canale YouTube lo chef ha raccontato alcuni segreti della dieta della sovrana: la frutta dev'essere rigorosamente di stagione e le fragole sono il suo peccato di gola!

I jam penny, i dolcetti preferiti dalla regina

Cosa c'è di più inglese del rito del té delle cinque? Il té con i jam penny, a quanto pare: lo snack preferito della regina sono piccoli sandwich alla marmellata delle dimensioni di una moneta (da cui il nome jam penny) scoperti quando era bambina. Un dolce ricordo dell'infanzia spensierata, quando la corona non era che una remota possibilità e le giornate trascorrevano serene tra cavalli e case di bambole. Altro che creme sofisticate o creazioni di alta pasticceria: la regina è una donna pratica che ama la semplicità di pane burro e marmellata. La sua confettura preferita? Di fragole, rivela lo chef, rigorosamente raccolte nelle sue tenute a Balmoral, in Scozia. Pare che a corte infatti si prediligano i prodotti a chilometro zero, come la selvaggina cacciata nelle tenute reali, e la frutta servita a tavola dev'essere rigorosamente di stagione.

La dieta della regina Elisabetta

La dieta di Elisabetta II potrebbe essere il segreto della sua longevità: ha appena festeggiato 70 anni sul trono e continua a presenziare agli impegni pubblici con la stessa energia di sempre. A tavola la sovrana è abitudinaria: il menù in genere prevede pesce o carne accompagnati dalle verdure. Pochi gli strappi alla regola, come il celebre bicchierino dopo cena o un dolcetto insieme al té. Lo chef ha anche rivelato come la regina ha risolto il dilemma che accompagna colazioni (e merende) di mezzo mondo: si spalma prima la marmellata o prima il burro? Quando la sovrana prende il té con gli scones, i tradizionali dolcetti inglesi, non ha dubbi: secondo lo che McGrady prima la marmellata e subito dopo il burro, occasionalmente sostituito dalla panna acida. Curiosi di provare?