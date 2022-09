I ristoranti preferiti della regina Elisabetta II (e il mito del tunnel segreto) Dall’anguilla affumicata da Bellamy’s al tè pomeridiano da Fortnum’s, la regina Elisabetta II aveva una serie di ristoranti londinesi preferiti in cui amava mangiare.

La Regina Elisabetta II a tavola

La regina Elisabetta II amava andare al ristorante. Con la morte della sovrana, sono tante le curiosità che emergono di quando era in vita. Per motivi di sicurezza, ad esempio, Elisabetta II raramente era solita mangiare fuori bensì faceva preparare i pasti spesso dalle cucine delle sue residenze reali con 24 ore di anticipo. Tuttavia andare al ristorante era una pratica che amava molto perché la elettrizzava l'idea di poter ordinare al momento il cibo che le venisse serviti. La scelta del ristorante è stata dunque sempre molto accurata. Dall'anguilla affumicata da Bellamy's al tè pomeridiano da Fortnum's, la regina Elisabetta II a Londra aveva dei locali che ha frequentato spesso negli anni.

I ristoranti preferiti della Regina Elisabetta II

Il famoso Quaglino's

Il Quaglino's è stato il primo ristorante pubblico in cui è stata avvistata la regina. Era il 1956, quattro anni dopo la sua incoronazione del 1952, quando Elisabetta II fu ospitata ai tavoli del locale di 16 Bury Street, a Londra, ed era la prima volta che un membro della famiglia reale sedeva in un ristorante pubblico. In seguito anche la principessa Margaret mangiò nello stesso ristorante, nascosto all'interno della storica St James's, che un tempo è stato anche uno dei locali preferiti del principe Harry.

La Regina Elisabetta II all’uscita da Quaglino’s

L'anguilla affumicata di Bellamy's

Ben due volte è stata vita la regina Elisabetta II seduta ai tavoli di Bellamy's, a Mayfair. La mousse di anguilla affumicata, il caviale e la quaglia arrosti sembra fossero i suoi piatti preferiti sul menù. Durante le sue visite la Sovrana era accompagnata dalla principessa Anna e la principessa Alexandra, sua cugina. Il ristorante è famoso per il suo nome che si ispira al club per gentiluomini nella trilogia di Sword of Honor di Evelyn Waugh.

La sala di Bellamy’s

I compleanni al Ritz di Londra

Dalle stanze dorate del ristorante Ritz London sono passati i nomi più importanti e prestigiosi della politica, del jet set, sello spettacolo e della cultura inglese e internazionale. Anche la regina Elisabetta II frequentava questo iconico locale dove ha celebrato hanno visto svolgersi suo 60° e 80° compleanno, grazie all'aiuto della cugina e coordinatrice degli eventi, Lady Elizabeth Anson, oltre al suo Giubileo d'oro.

La regina Elisabetta II con Daniel Craig nei panni di James Bond per i Giochi Olimpici di Londra 2012 al Ritz

Il tunnel segreto del Goring

Sono tanti i segreti che cela Buckingham Palace e molte voci raccontano di tunnel nascosti sotto il Palazzo che collegano con vari punti strategici si Londra. Secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe un tunnel segreto sotterraneo che collega la residenza reale con Whitehall, il Parlamento e Clarence House. Una leggenda racconta anche che esista un tunnel che collega Buckingham Palace con un famoso locale londinese e che potrebbe essere il Goring Dining Room , proprio dietro al Palazzo. La regina Elisabetta II pare abbia mangiato più di una volta in questo intimo ristorante dove si cucina il piatto preferito della defunta regina madre Elizabeth, l'eggs drumkilbo.

The Goring a Londra

Il té con Kate e Camilla al Fortnums

Sin dal 1707 la famiglia reale britannica ha un legame con Fortnum: il fondatore del locale, William Fortnum, è stato infatti il cameriere della regina Anna. La regina Elisabetta II faceva spesso da Fortnums i suoi acquisti natalizi e qui si è seduta più volte a prendere il té con Camilla e con Kate.