La mania del no make-up conquista le star, da J.Lo alle Hadid: i selfie al naturale sfidano gli sterotipi La mania dei no make-up selfie ha travolto le star: J.Lo, le sorelle Hadid, Jennifer Aniston, sono moltissime le dive che non ci pensano su due volte a mostrarsi al naturale. L’obiettivo? Ribellarsi agli stereotipi di bellezza legati a una “perfezione artificiale”.

A cura di Valeria Paglionico

Siamo sempre stati abituati a considerare le star delle entità eteree e intoccabili, senza alcun difetto e alcuna imperfezione, capaci di imporre mode e tendenze mondiali con una sola apparizione su un red carpet. La verità, però, è ben diversa e, al di là della notorietà, le celebrities sono delle persone assolutamente normali. Complice l'avvento dei social, dove in moltissimi documentano regolarmente ogni aspetto della loro quotidianità, sono innumerevoli le modelle, le showgirl e le popstar che hanno detto addio alla loro "aura di perfezione", non avendo paura di mostrarsi al naturale. Quella dei selfie senza trucco è diventata una vera e propria mania, tanto che l'hashtag #nomakeup può essere ormai considerato virale.

Le star si ribellano alla bellezza stereotipata

La mania più gettonata tra le celebrities? Quella di mostrare il proprio lato più genuino, patinato e naturale, così da creare ancora più empatia con i fan Ormai non sorprende più vedere una modella o un'attrice in un selfie acqua e sapone o in una Stories realizzata appena sveglia, quella dei no make-up selfie è la moda da seguire assolutamente se si vuole essere "sempre sul pezzo". Niente foto patinate, filtri che stravolgono il viso, Photoshop e riflettori puntati dritti in viso, più lo scatto è naturale e più sarà "a prova di like".

Jennifer Aniston

Questo non significa che le star stanno rinunciando al glamour, ma piuttosto che intendono dire addio a una serie di stereotipi legati alla notorietà, come quello secondo cui la loro bellezza è artificiale e irraggiungibile.

Lady Gaga

Le star che hanno seguito il trend dei no make-up selfie

Ad aver seguito il trend dei no make-up selfie sono state le dive più svariate: Jennifer Lopez, le sorelle Gigi e Bella Hadid, Ariana Grande, Gwyneth Paltrow, Kylie Jenner, Kim Kardashian. Neppure le italiane hanno resistito alla mania, da Alessia Marcuzzi a Laura Chiatti, fino ad arrivare a Sabrina Ferilli.

Alessia Marcuzzi

Il dettaglio che le accomuna? Sebbene non usino neppure un filo di fondotinta, rossetto, blush o eye-liner, non potrebbero essere più splendide e radiose, a prova del fatto che la bellezza naturale non ha assolutamente rivali. Insomma, è chiaro che ormai ovunque si va alla ricerca di una bellezza autentica, che non teme i giudizi e che non ha paura di sfidare gli stereotipi: i look acqua e sapone sono in assoluto il trend da seguire per essere meravigliose e fashion.