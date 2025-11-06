stile e Trend
La make-up routine di Diletta Leotta: si trucca in radio usando lo smartphone come specchietto

Come fa Diletta Leotta ad apparire sempre impeccabile durante le apparizioni pubbliche in live radio? Si trucca in studio, usando lo smartphone come specchietto.
A cura di Valeria Paglionico
Diletta Leotta sta vivendo la sua "epoca d'oro" dal punto di vista professionale. Dopo aver "militato" per anni sui campi della Serie A italiana, ora conduce un programma tutto suo per Dazn, si intitola FuoriClasse e la vede commentare i match settimanali insieme a calciatori ed esperti. Come se non bastasse, è anche al timone di 105 Take Away, programma di musica e curiosità di Radio 105 che presenta con Daniele Battaglia e Camilla Ghini. È proprio negli studi della radio che è stata immortalata mentre si prende cura del suo make-up: ecco cosa fa per apparire sempre impeccabile durante la diretta tv.

Diletta Leotta si trucca in radio

Credevate che fosse inutile truccarsi per condurre un programma in radio? Diletta Leotta ha dimostrato il contrario, visto che ormai anche le radio hanno il loro canale tv sul digitale terrestre, dove si può seguire tutto ciò che avviene in studio. Le telecamere di Radio 105, in particolare, l'hanno ripresa in un fuori-onda, così da documentare il piccolo segreto che usa per apparire sempre impeccabile di fronte i riflettori. La conduttrice si rifà il trucco tra una pausa e l'altra, anche se la cosa provoca non poca ilarità tra tutti i presenti, basti pensare al fatto che, nel momento in cui si è accorta che veniva ripresa, ha rivolto due dita medie al cameramen.

Dal mascara al lucidalabbra, la make-up routine di Diletta Leotta

Al motto di "La make-up routine di Diletta Leotta", la conduttrice è stata immortalata mentre si prende cura del suo trucco durante la diretta radio. Come prima cosa, applicato un tocco di mascara sulle ciglia, così da rendere lo sguardo più intenso, poi ha usato un lucidalabbra trasparente, esaltando ancora di più l'effetto glow del make-up. Come ha fatto a essere super precisa? Si è servita della smartphone, trasformandolo in un vero e proprio specchietto. Insomma, Diletta è una make-up artist nata che non si lascia impaurire dai possibili "imprevisti". In quante fanno come lei sul posto di lavoro?

Diletta Leotta con l'accappatoio da oltre 400 euro: veste griffata anche in camerino
