La giacca perfetta per la mezza stagione: i modelli in tweed e bouclé da abbinare ai jeans o alla gonna Cosa indossare quando il tempo fa le bizze e non é né caldo né freddo? La soluzione è la giacca in tweed, versatile e chic, che spopola sulle passerelle Primavera/Estate 2022.

MSGM, Giambattista Valli, Chanel

Non ci sono più le mezze stagioni, si diceva una volta con fare rassegnato. E invece – per fortuna – ci sono ancora, anche se complicano il guardaroba: cosa indossare nelle giornate che precedono la primavera, quando il tempo fa le bizze e improvvisamente fa troppo caldo o troppo freddo? La soluzione più chic e versatile è la giacca bouclé o la giacca in tweed, il capospalla che spopola sulle passerelle Primavera/Estate 2022. Da Chanel a Moschino, i brand la propongono in versioni coloratissime, mini o maxi: è il capo risolvi look per le fatidiche giornate del ‘cambio di stagione‘.

Le giacche in tweed sulle passerelle Primavera/Estate 2022

Partiamo dalle basi: il tweed è un tessuto robusto in lana cardata, originario della Scozia. Coco Chanel lo amava per la sua resistenza e lo rese l'indimenticabile protagonista di giacche e tailleur. Il bouclé è un tessuto caratterizzato da anelli o nodini (da cui il nome) più meno evidenti e regolari, che creano una texture unica al tatto. Si tratta di tessuti ricchi ed eleganti, perfetti per i capispalla: la giacca in tweed è un capo che non può mancare nel guardaroba primaverile perché si adatta a tutto e risolve l'incertezza da cambio di stagione.

Chanel

Nel mondo della moda giacca in tweed è sinonimo di giacca Chanel: sulla passerella Primavera/Estate 2022 sfilano versioni colorate e sbarazzine ideali per le giornate di sole. Anche Giambattista Valli propone il suo mini tailleur in tweed, rigoroso e bon ton. Il vantaggio di questo capo è di dare un tocco di classe a qualsiasi outfit, anche al più semplice: Louis Vuitton la abbina ai pantaloni ampi e DSquared2 la rilancia in versioni coloratissime e naif. La variante più audace? Quella MSGM in colori neon.

Giambattista Valli

Come abbinare la giacca bouclé

Nonostante l'allure sofisticata e un po' parigina, la giacca bouclé è in realtà un capo versatile che si rivela un ottimo investimento nel guardaroba. Si indossa ora, per gli ultimi freddi, con gonna e collant o con i pantaloni, ma in primavera diventa il capospalla ideale da abbinare ai jeans al posto del giubotto.

Maria Vera Ratti in DSquared2

In versione "spezzata", con le sneakers e un semplice crop top, diventa un capo casual, mentre con gli shorts o la mini abbinata non sfigura in un'occasione più formale. Di sera si indossa con i tacchi e le minibag gioiello, copiando i diktat di Chanel.

MSGM

Il vantaggio? Alla fine dell'anno la indosseremo ancora in autunno e in inverno, abbinata a stivali in pelle e minibag: non passa mai di moda e risolve l'eterna domanda "cosa mi metto oggi?".