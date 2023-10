La famiglia Beckham sul red carpet: i look eleganti per la docuserie su papà David La famiglia Beckham ha partecipato al gran completo alla premiere della docuserie Netflix “Beckham” per sostenere papà David.

La famiglia Beckham al completo è arrivata sul red carpet per la première londinese della docuserie Netflix su David Beckham. Quattro puntate, in uscita oggi, mercoledì 4 ottobre, in cui la leggenda del calcio racconta la sua scalata verso il successo. La moglie e i figli si sono riuniti per supportare l'ex campione, riconfermandosi una delle famiglie più glamour dello star system.

I Beckham al completo per supportare David

È stato il regista Fisher Stevens, acclamato dalla critica per serie come Succession, a dirigere la serie Beckham. Stevens ha dichiarato di aver accettato il progetto proprio perché sapeva che sarebbe stato incentrato anche sulla famiglia del calciatore. I Beckham al completo hanno sfilato sulla passerella con look impeccabili. C'erano tutti: la coppia di Mia Regan e Romeo, i due fidanzati Brooklyn e Nicola Peltz, Cruz, la piccola di casa Harper, e i genitori. Non è la prima volta che la famiglia si riunisce per un'occasione importante, era successo anche per la sfilata della nuova collezione di Victoria Beckham, durante la settimana della moda di Parigi.

La famiglia Beckham al completo.

Victoria, 49 anni, reduce degli appuntamenti della settimana della moda di Parigi, ha sfoggiato un elegante smoking avorio, con giacca a doppio petto. La signora Beckham ha abbinato il look total white a slingback in pvc con la punta nera, in pendant con una clutch dello stesso colore. La leggenda del calcio, invece, ha scelto per l'occasione un completo blu scuro, completando l'outfit con mocassini in pelle marrone.

David e Vittoria Beckham sul red carpet di Londra

I look dei figli di David Beckham: lo stile è di famiglia

Harper, la più piccola di casa Beckham, ha scelto un lungo vestito rosa confetto, abbinato ad una borsa del marchio di mamma Victoria: la Chain Pouch Bag lilla da più di 1.300€. Cruz Beckham ha posato sul red carpet con una camicia a maniche corte abbinata ad un t-shirt bianca, su pantaloni neri dalla linea morbida.

La famiglia Beckham sul red carpet di Londra

Romeo Beckham, invece, si è distinto con un abito oversize marrone chiaro, accessoriata con catente d'argento, occhiali da sole e scarpe da ginnastica. Brooklyn Joseph Peltz Beckham, infine, ha sfoggiato uno stile molto simile a quello di papà David: completo elegante e camicia bianca.

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz

Anche i genitori di David alla premiere Netflix

Mentre David Beckham brillava sul campo del Manchester United, i suoi genitori Ted e Sandra decisero di divorziare dopo trentadue anni di matrimonio. Tra le cause della fine della loro relazione anche l'improvviso successo del figlio. Nel 2020 Ted, a 73 anni, si è risposato con l'avvocata Hilary Meredith e a fargli da testimone proprio David Beckham. I genitori dell'ex campione, in occasione della prima della serie, si sono presentati insieme sul red carpet.