La DeLorean in versione Lego: arriva la macchina di Ritorno al Futuro Dall’1 aprile sarà disponibile nei negozi fisici e sullo store online di Lego il set Macchina del tempo – Ritorno al futuro, per costruire la vettura più iconica della storia del cinema: la leggendaria DeLorean.

A cura di Giusy Dente

L’universo Lego è pronto ad espandersi ancora e stavolta la new entry farà felici non solo i fan dei mattoncini colorati più famosi al mondo, ma anche gli appassionati di grandi film. Il nuovo set, infatti, è dedicato a una vettura iconica nella storia del cinema, la protagonista di una saga amatissima che da decenni continua ad affascinare. Si tratta della trilogia Ritorno a Futuro di Robert Zemeckis, in cui compare la famosa macchina del tempo ricavata da un'autovettura, una DeLorean DMC-12. Dopo la produzione degli anni Ottanta, non ci sono stati altri modelli, ma sembra che l'automobile ritornerà entro fino 2022 con una variante elettrica sportiva. Nel frattempo, ci si può crogiolare nella nostalgia col set Macchina del tempo – Ritorno al futuro.

La DeLorean di Ritorno al Futuro

La DeLorean DMC-12 è il solo modello di automobile costruito negli anni Ottanta, in circa 9000 esemplari, dalla DeLorean Motor Company. La sua caratteristica erano le porte ad ali di gabbiano e la carrozzeria in acciaio inossidabile non verniciato. La fama della vettura è legata soprattutto alla trilogia Ritorno al futuro: uno dei personaggi (lo scienziato Dr. Emmett) la usa come base per costruire una macchina del tempo con cui spostarsi assieme al giovane Marty McFly (Michael J. Fox) in varie epoche della storia statunitense.

La DeLorean realizzata da Lego

Il set realizzato da Lego sarà disponibile a partire dall’1 aprile sia nei negozi fisici che sullo store online e si compone di ben 1872 pezzi. Si potranno costruire tutte e tre le versioni di DeLorean che si vedono nella trilogia: quella del presente con parafulmine e serbatoio di plutonio, quella del passato con pneumatici a fascia bianca, quella del futuro con generatore di fusione e pneumatici ripiegabili. Per far felici gli appassionati, la scatola oltre ai pezzi include anche le minifigure dei due personaggi principali e ulteriori accessori per personalizzare la vettura. Il prezzo? 169,99 euro. In realtà non è la prima volta che Lego dedica spazio a questa saga. Un esemplare, più piccolo, è stato rilasciato nel 2014 e un altro nel 2016, a conferma di quanto la DeLorean sia un oggetto iconico nella cultura popolare e nell'immaginario collettivo.