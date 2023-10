La Casa dei Draghi esiste davvero: dove si trovano le grotte che hanno ispirato le serie tv Volete essere catapultati nel mondo di Game of Thrones o del suo prequel House of Dragon? Vi basta volare in Slovenia, dove esisterebbe la vera “casa dei draghi”.

A cura di Valeria Paglionico

Siete fan delle serie tv a tema draghi come Game of Thrones o il suo prequel House of Dragon? Questa notizia fa al caso vostro e vi farà letteralmente perdere la testa: in Slovenia esiste la vera "casa dei draghi", una location diventata ormai una delle attrazioni turistiche più amate del paese, e vi darà la possibilità di immergervi al 100% nell'universo fantasy della letteratura e delle leggende popolari che hanno ispirato i telefilm iconici. Ecco qual è il luogo affascinante e suggestivo dove i draghi de Il Trono di Spade sono realmente esistiti.

Grotte di Postumia

Dove trovare i "draghi" in Slovenia

Si chiamano le Grotte di Postumia, si trovano in Slovenia e, stando alle leggende popolari, sarebbero abitate dai draghi. Le grotte che si sono venute a formare nel sottosuolo delle colline di roccia calcarea, infatti, ospitano una fauna molto ricca, tanto da essere considerate tra i luoghi con maggiore biodiversità al mondo. La cosa particolare è che, tra i "soliti" grilli, millepiedi e coleotteri, ci sono anche dei "cuccioli di drago", ovvero degli anfibi simili a salamandre chiamati protei, che fino a qualche secolo fa le popolazioni locali credevano che fossero piccoli draghetti. Si tratta di animali dalla pelle trasparente dalle incredibili caratteristiche adattive: sono predatori, rigenerano i propri arti e riescono a vivere fino a 100 anni, resistendo anche 12 mesi senza cibo.

I protei nelle Grotte di Postumia

Grotte di Postumia, tour tra storia e leggende

In passato si credeva che la nebbia calda che fuoriusciva dalle grotte fosse il respiro di un enorme drago, mentre i cunicoli sotterranei venivano considerati portali verso altri mondi pericolosi e oscuri. Complici tutte queste affascinanti leggende e l'effettiva presenza dei protei, le Grotte di Postumia sono state soprannominale la "casa dei draghi", dettaglio che le ha rese in pochi anni le grotte più visitate d'Europa. Sono situate a meno di un’ora dalla capitale della Slovenia, Lubiana, e contano oltre 40 milioni di visitatori ogni anno. Il tour più gettonato? Quello dalla durata di 90 minuti che dà la possibilità di poter avvistare i "cuccioli di drago" tra stalagmiti bianchissime e cavità illuminate da lampade in vetro di Murano. In alternativa, si può optare per qualcosa di più avventuroso e formativo: un percorso nella profondità delle grotte con qualche lezione di storia, canottaggio, attività di discesa in corda doppia e una escape room.

Leggi anche Dove si trova e chi vive nella vera casa di The Watcher, la nuova serie Netflix