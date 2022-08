Kylie Jenner, il regalo per i 25 anni è una borsa da 100mila euro (e ne esistono solo 3 esemplari) Kylie Jenner ha ricevuto come regalo di compleanno una lussuosa e rara Birkin di Hermès: è una borsa di cui esistono 3 pezzi al mondo, costa quasi 100mila euro.

A cura di Giusy Dente

Kylie Jenner ama festeggiare in grande stile i suoi compleanni e di volta in volta organizza party lussuosi, per celebrare il grande giorno con tutte le persone più care. L'anno scorso aveva stupito i fan con una sorpresa: il lancio di una limited edition a tema oro del suo brand di cosmetici. Per l'occasione aveva posato in perizoma interamente ricoperta di vernice dorata effetto metallizzato. I 22 anni li aveva invece festeggiati con amici e parenti a bordo di uno yacht a largo della costiera amalfitana. Anche quest'anno, per i 25 anni, ha optato per un party sull'acqua. Coi follower ha condiviso i momenti salienti della serata: i brindisi, i fuochi d'artificio, le danze e ovviamente il fatidico momento in cui ha scartato i regali.

Il regalo per i 25 anni di Kylie Jenner

Party a bordo di una yacht privato per Kylie Jenner, che ha festeggiato con amici e parenti. Erano presenti sia le sorelle Kim Kardashian e Kendall Jenner, che sua madre Kris Jenner, oltre ai figli dell'influencer. Assieme ai bambini ha scartato i pacchi regalo, che hanno rivelato un contenuto di altissimo valore. La neo 25enne, infatti, ha ricevuto un dono preziosissimo. Si tratta di una rarissima borsa di lusso. Il marchio è tra i più gettonati tra le celebrities: Hermès. Le creazioni della Maison sono tra le più pregiate al mondo e decisamente non sono per tutti. A seconda delle lavorazioni e dei materiali impiegati, il loro costo può salire alle stelle. La più iconica borsa del brand è la Birkin, amatissima dalle star: ed è proprio quella che ha ricevuto Kylie Jenner come regalo di compleanno. Ma un modello particolarmente speciale.

Quanto costa la Birkin di Hermès di Kylie Jenner

Recentemente la rarissima Birkin Faubourg di Hermès è stata venduta online alla cifra record di 158mila euro, sulla piattaforma Vestiaire Collective: insomma costa quanto un appartamento! La Maison è famosa per le sue borse di lusso, in particolare la Birkin, di cui esistono tantissime varianti (anche in versione vegana fatte di zucchine e asparagi!). Jennifer Lopez ne possiede una maxi, color marrone scuro: usata sul web viene venduta a quasi 9000 euro. Quella di Ilary Blasi in pelle di coccodrillo bianca con sfumature più scure marroni è tra le più costose e rare al mondo: quasi 300mila euro. È fan della Birkin anche Belén Rodriguez, che nella sua collezione di accessori di lusso ne ha una in pelle di coccodrillo marino di una collezione prodotta in edizione limitata, dunque introvabile se non online e usata (venduta a circa 30mila euro).

Leggi anche Kylie Jenner in versione Barbie Girl: segue il trend del total pink con abito e borsa coordinati

La borsa regalata da Kris Jenner a sua figlia Kylie per il 25esimo compleanno è un esemplare rarissimo: ne esistono appena 3 pezzi in tutto il mondo, come spiega la stessa festeggiata nel momento in cui la ammira stupita, dopo aver scartato il pacchetto regalo. Un esperto ha dichiarato in esclusiva a The Sun: "La Birkin ruggine in quello stile costerebbe da 40mila dollari in su, ma poiché fa parte di una delle collezioni uniche con alcune personalizzazioni evidenti, molto probabilmente costa circa 100mila dollari", dunque circa 97mila euro.