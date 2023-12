Kylie Jenner col caschetto cortissimo e la frangia: il dolce omaggio nascosto nel nuovo look Kylie Jenner è diventata ancora una volta il volto della campagna del suo brand. Per quale motivo nelle nuove foto ha sfoggiato un caschetto cortissimo e con la frangia?

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kylie Jenner non è più una semplice star della tv americana, è una vera e propria imprenditrice che è riuscita a costruire un impero che porta il suo nome. Col brand di cosmetici che ha lanciato ha fatturato milioni di dollari in pochi anni, diventando una delle donne under 30 più ricche del suo paese. Il segreto del successo? Al di là della qualità dei prodotti creati, ci ha sempre tenuto a "metterci la faccia", diventando sempre testimonial di se stessa. Nelle ultime ore ha rilasciato le foto della nuova campagna pubblicitaria e ancora una volta ne è la protagonista, solo che ha sfoggiato un hair look davvero inedito: in quanti hanno colto la citazione dietro questa improvvisa trasformazione?

Il nuovo look di Kylie Jenner

Sono state rilasciate le immagini della nuova campagna del brand Kylie Cosmetics e ancora una volta vedono la fondatrice Kylie Jenner sfoggiare i prodotti della collezione appena lanciata, primi tra tutti le matite labbra ultra precise. Per l'occasione l'imprenditrice ha posato in versione super sensuale con indosso un micro dress completamente trasparente che lasciava bene in vista sia il tanga che la scollatura maxi coperta solo da lembi di tessuto total black all'altezza dei capezzoli. A fare la differenza, però, è stato il taglio di capelli: Kylie ha sorpreso i fan con un caschetto cortissimo portato liscio e con la frangetta. Certo, probabilmente si tratta solo di una parrucca, ma l'effetto finale è decisamente d'impatto.

Kylie Jenner col caschetto

L'omaggio a nonna Mary Jo

La cosa che in pochi sanno è che Kylie non ha scelto l'hair look a caso: non voleva semplicemente sorprendere i fan con un colpo di testa, la verità è che ha nascosto un dolcissimo omaggio nell'improvvisa trasformazione.

Kris Jenner e Mary Jo

L'acconciatura sfoggiata nella campagna è ispirata a sua nonna Mary Jo, che da sempre è fedelissima al caschetto liscio, corto e con la frangia. In molte occasioni la donna è apparsa sui profili social della figlia Kris Jenner e delle nipoti, diventando così la "mascotte" di casa. Cosa ne penserà del drastico cambio look di Kylie? L'unica cosa certa è che la giovane imprenditrice sta bene in ogni versione.

https://www.instagram.com/p/C0hOj7Epke2/?img_index=1