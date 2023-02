Kylie Jenner ai Caraibi con la micro-gonna: sfida il caldo con la pelliccia (che nasconde un “segreto”) Kylie Jenner è volata ai Caraibi per una vacanza esotica in pieno inverno. Come ha affrontato il caldo? Con una micro-gonna abbinata a una pelliccia fluo: ecco qual è il “segreto” dell’originale accessorio.

A cura di Valeria Paglionico

Per Kylie Jenner le stagioni sembrano non esistere, per lei e per le sorelle ogni occasione è buona per concedersi una vacanza in località esotiche e balneari. Vantando un patrimonio da capogiro con la sua azienda di cosmetici, può permettersi qualsiasi cosa, non badando a spese in fatto di location. Proprio da qualche giorno a questa parte, ad esempio, è volata ai Caraibi, per la precisione nelle isole di Turks e Caicos, suscitando l'invidia di tutti i suoi followers con delle foto realizzate in località da sogno. Ad aver attirato le attenzioni del pubblico è stato soprattutto il suo look: sebbene abbia combattuto il caldo con una gonna micro, ha completato il tutto con una esuberante pelliccia fluo che nasconde un "segreto".

Kylie Jenner mostra il tanga

Chi non sogna di fare un viaggetto ai Caraibi in pieno inverno? È proprio quanto fatto da Kylie Jenner di recente, documentando tutto sui social con foto e video. A giudicare dagli scatti postati, ha già rinnovato il suo armadio estivo, anticipando la bella stagione con un look della collezione Le Raphia di Jacquemus, ovvero la linea Spring 2023 presentata qualche mese fa a Parigi. L'influencer e imprenditrice ha messo in risalto la sua silhouette impeccabile con un crop top a camicia dai dettagli trasparenti e una micro gonna, un modello a stampa paisley a vita bassissima che ha lasciato in vista i laccetti del tanga (come impone il trend di stagione).

Kylie Jenner in Jacquemus

La maxi borsa furry di Kylie Jenner

La cosa insolita è che Kylie ha completato l'outfit con una serie di accessori furry nonostante le temperature calde dei Caraibi. I sandali col tacco a spillo hanno la suola ricoperta di pelo giallo fluo e tra le mani ha portato una esuberante pelliccia in tinta.

Leggi anche Kylie Jenner e i segreti per avere addominali perfetti: dalle bevande drenanti alle passeggiate

Jacquemus, collezione Le Raphia Spring 2023

Sebbene a primo impatto sembri un giaccone perfetto per affrontare il freddo invernale, la verità è che si tratta di qualcosa di completamente diverso: è una maxi borsa che Jacquemus ha presentato per la prossima primavera, destinata a diventare l'oggetto del desiderio delle star. Capelli sciolti e ondulati, orecchini oversize e trucco appena accennato: Kylie in questa insolita versione vacanziera è una vera e propria dea.

https://www.instagram.com/p/CoNZOLapAmt/