Kourtney Kardashian “torna” negli anni ’90: rilancia il taglio scalato e iconico di Jennifer Aniston Kourtney Kardashian è tornata a lavorare a pieno ritmo e per un servizio fotografico top secret ha cambiato look. Si è ispirata agli anni ’90 rilanciando il The Rachel, il taglio di capelli iconico di Jennifer Aniston in Friends.

A cura di Valeria Paglionico

Negli ultimi mesi si è parlato molto di Kourtney Kardashian: ha sposato Travis Barker per ben 3 volte, coronando così il suo sogno d'amore e trasformando il matrimonio in un vero e proprio evento mediatico. Oggi si gode la "nuova vita" coniugale ma non per questo ha messo in pausa la carriera, anzi, continua a essere super attiva dal punto di vista professionale. Nelle ultime ore, ad esempio, si è mostrata nel backstage di uno shooting fotografico e ne ha approfittato per rivelare un inedito look ispirato agli anni '90, per la precisione a Jennifer Aniston ai tempi di Friends: ecco la nuova acconciatura della star.

Il cambio look ispirato a Friends di Kourtney Kardashian

Negli anni '90 Kourtney Kardashian era un'adolescente ed è probabilmente proprio per questo che che si è ispirata a quell'epoca per cambiare look. Fino ad oggi aveva sempre portato il long bob extra liscio o al massimo legato in raccolti tiratissimi, ora però ha rivoluzionato la sua immagine prendendo ispirazione da Friends, il telefilm che ha spopolato in quegli anni. La sorella di Kim ha puntato su un caschetto scalatissimo, lo ha portato vaporoso e con la fila molto laterale, così da mettere in risalto le lunghezze asimmetriche delle ciocche. Chi ricorda l'acconciatura? Rachel, la protagonista di Friends interpretata da Jennifer Aniston che negli anni '90 rese iconico il taglio ribattezzato The Rachel.

Jennifer Aniston col caschetto scalato in Friends

Kourtney Kardashian è regina di sensualità

Cosa bolle in pentola per Kourtney Kardashian? Sebbene sia evidente che fosse nel backstage di uno shooting fotografico, ha preferito tenere top secret il progetto lavorativo. La cosa sicura è che si è immortalata alla fine della sessione di trucco con l'acconciatura alla Rachel e il viso con un make-up perfetto. Cosa indossava? Un top di delicato pizzo bianco trasparente, un modello con a scollatura maxi e dei romantici fiocchi sulle spalline. Di qualsiasi impegno professionale si tratti, è certo che la Kardashian sarà più provocante che mai.

Leggi anche La trasformazione di Jennifer Aniston