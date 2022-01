Kim Kardashian in micro bikini anticipa l’estate: rilancia gli occhiali da sole a mascherina Kim Kardashian è stata alle Bahamas con il neo-fidanzato 28enne e sui social continua a condividere foto della vacanza da sogno. Di recente ha postato alcuni scatti che anticipano l’estate, nei quali appare in micro bikini e maxi occhiali a mascherina. Diventeranno il must-have della prossima stagione?

A cura di Valeria Paglionico

Kim Kardashian si è ormai lasciata alle spalle la fine del matrimonio con Kanye West: se l'ex marito ha debuttato alle sfilate di Parigi al fianco della compagna Julia Fox, lei ha organizzato una vacanza alle Bahamas con Pete Davidson, il nuovo fidanzato 28enne. Sui social non può fare a meno di condividere foto e Stories del viaggio esotico (ormai terminato), anche se preferisce posare "in solitaria", mettendo in risalto la sua immagine mozzafiato. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora e, oltre ad aver anticipato l'estate con un micro bikini trendy, ha anche lanciato quella che di sicuro diventerà la moda più gettonata della prossima stagione.

Il look balneare di Kim Kardashian

È da diversi giorni che Kim Kardashian posa sullo sfondo di panorami esotici mozzafiato ma solo di recente è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di sensualità. L'avevamo lasciata con top a maniche lunghe e guanti nel bel mezzo del mare cristallino di una spiaggia tropicale, mentre oggi la ritroviamo alle prese con la tintarella. La regina dei selfie si è lasciata immortalare stesa sul lettino con il corpo ricoperto di olio solare e indosso un micro bikini fucsia. Ha messo in risalto le forme esplosive con un due pezzi che lascia pochissimo spazio all'immaginazione, caratterizzato da un reggiseno a triangolo legato dietro al collo e un mini tanga sgambato con dei laccetti laterali annodati all'altezza della vita.

Kim Kardashian con occhiali Rick Owens

Gli occhiali da sole griffati di Kim Kardashian

La vera chicca dell'outfit da spiaggia della Kardashian sono però gli occhiali da sole, diventati protagonisti del look grazie alla coda di cavallo tiratissima. Sarà perché ha voluto "mascherare" il viso senza make-up o perché semplicemente intendeva anticipare il trend dell'estate 2022, ma la cosa certa è che la star ha indossato un paio di maxi occhiali scuri, specchiati e a mascherina. Per la precisione si tratta di un modello firmato Rick Owens con stanghette e dettagli gold sulle enormi lenti dai riflessi dorati. Qual è il loro prezzo? 522 sterline, ovvero oltre 600 euro. In quanti la prossima estate torneranno a indossare gli iconici occhiali a mascherina?