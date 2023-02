Kim Kardashian coperta di tatuaggi con la scollatura maxi: qual è il “segreto” del nuovo look Come starebbe Kim Kardashian col corpo ricoperto di tatuaggi? A rivelarlo è stata lei stessa sui social con delle foto davvero inedite.

A cura di Valeria Paglionico

Kim Kardashian non è più semplicemente la star del reality dalle curve esplosive, è una vera e propria imprenditrice che ha costruito un impero che porta il suo nome grazie a un brand di abiti e di intimo. Nelle ultime ore, però, è tornata a far parlare di sé grazie agli iconici selfie che tanto ama. Il dettaglio che non è passato inosservato? Ha rivelato un look inedito con il corpo coperto di tatuaggi, messi in risalto da una scollatura vertiginosa che lasciava davvero pochissimo spazio all'immaginazione.

Kim Kardashian col body sgambatissimo

L'avevamo lasciata alle prese con un party privato all'insegna del total pink nella sede della sua azienda SKIMS, oggi ritroviamo Kim Kardashian mentre prova alcuni capi della nuova collezione. Ad aver attirato le attenzioni dei fan è stato un look in particolare. La regina dei social ha lasciato spazio alla sensualità con un body in grigio, un modello sgambatissimo e con una zip sul davanti tenuta completamente sbottonata, così da dare vita a una scollatura vertiginosa. Kim ha lasciato in bella vista il seno procace, rivelando la pelle nuda fino praticamente all'ombelico. In quanti direbbero che ha raggiunto i 42 anni?

Kim Kardashian col body scollatissimo

Il "trucco" dei tattoo di Kim Kardashian

Al di là della scollatura che spezza il fiato, c'è un altro dettaglio insolito nel look di Kim Kardashian: ha il corpo coperto di tatuaggi. Sulla sua pelle ci sono innumerevoli disegnini colorati, dalle bocche alle ciliegie, fino ad arrivare alle farfalle. Sono ovunque, dal seno alle braccia, dalle mani al viso. La star, però, non ha fatto nulla di estremo, si è limitata a usare un filtro social che le era stato consigliato dalla figlia North. Non sorprende, dunque, che per rassicurare i fan abbia condiviso una foto con il corpo "candido" con tanto di sorrisetto complice. In quanti la preferirebbero con degli audaci tattoo?