Kim Kardashian brilla col bikini d’oro: il costume laminato costa quasi 500 euro Il micro bikini è il must have del guardaroba delle vacanze di Kim Kardashian.

A cura di Giusy Dente

Kim Kardashian in Dolce&Gabbana

L'Italia è una meta gettonatissima per le vacanze delle celebrities provenienti da oltreoceano. Nelle ultime settimane c'è stata una vera e propria parata di vip. Jennifer Lopez è tornata a Capri, isola che ama moltissimo e che frequenta spesso, soprattutto d'estate. Russel Crowe è stato a Firenze, Gwyneth Paltrow e il marito Brad Falchuk si sono goduti il verde dell'Umbria, Sofia Vergara ha scelto Positano, Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas hanno optato per Portofino, George e Amal Clooney hanno puntato il lago di Como.

Kim Kardashian si è recata invece in Puglia: proprio dal tacco dello stivale arrivano gli scatti dell'imprenditrice, in cui indossa uno sfavillante micro bikini color oro. Le foto potrebbero non essere recenti, ma risalire a luglio, quando l'influencer è venuta in Puglia per la sfilata di Dolce&Gabbana.

Kim Kardashian in bikini

Il bikini è un capo d'abbigliamento che Kim Kardashian ama molto: non a caso, ha realizzato anche una propria collezione. E quando non indossa i costumi firmati SKIMS (la sua linea), punta sempre su qualcosa davvero a effetto. Per le vacane pugliesi, infatti, ha scelto un due pezzi speciale, di un brand a cui è particolarmente legata.

Kim Kardashian in Dolce&Gabbana

Si tratta di un bikini firmato Dolce&Gabbana, Maison italiana che veste da sempre le Kardashian. Suo era il vestito da sposa di Kourtney Kardashian, così come tutti gli abiti degli invitati alla cerimonia. Ma Kim ha anche collaborato con la Casa di moda. Proprio lei ha fatto da stilista per la collezione Primavera/Estate 2023, un omaggio alla Dolce Vita.

in foto: bikini Dolce&Gabbana

Ecco perché non poteva che essere lei anche l'ospite d'onore della sfilata di luglio, il periodo in cui forse sono state scattate le foto in costume (durante un servizio fotografico notturno in piscina). Il bikini laminato color oro ha il reggiseno a triangolo e micro tanga con logo DG in metallo sul laccetto. Costa sul sito ufficiale 495 euro.