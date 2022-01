Kendall Jenner criticata per l’abito “rivelatore”: così ha difeso il suo look da damigella Kendall Jenner aveva lasciato i fan senza fiato qualche mese fa con un sensuale abito rivelatore caratterizzato da dei tagli cut-out su seno e addome. Oggi è stata criticata dai followers perché è emerso che lo aveva sfoggiato al matrimonio di un’amica: ecco come ha messo a tacere le polemiche.

A cura di Valeria Paglionico

Kendall Jenner non è solo la modella più pagata al mondo, così come le sorelle Kardashian-Jenner è anche regina di provocazioni e sa sempre cosa fare per lasciare senza parole i fan. Qualche tempo fa aveva stupito tutti con un look total black davvero audace, caratterizzato da un abito fasciante con dei tagli cut-out rivelatori sia sul seno che sull'addome. Il dettaglio emerso di recente è che aveva scelto il sexy outfit per il matrimonio dell'amica Lauren Perez, in occasione del quale aveva ricoperto i panni di testimone. Gli utenti del web non hanno esitato a scagliarsi contro di lei, definendo il vestito "too much" per una cerimonia: ecco qual è stata la reazione della top.

Le critiche degli utenti del web

L'abito nero ultra cut-out di Kendall Jenner ovviamente è griffato, fa parte della collezione Primavera/Estate 2022 di Mônot ed è perfettamente in trend rispetto alle mode lanciate in passerella dalle Maison più famose al mondo. L'unico piccolo "inconveniente" è che non ha convinto gli utenti dei social, soprattutto perché sfoggiato durante un matrimonio, il occasione del quale per convenzione bisogna rispettare un preciso dress code bon-ton. "Inappropriato", "Imbarazzante", sono solo alcuni degli aggettivi usati dei "benpensanti" per descrivere il look della modella.

La risposta di Kendall Jenner

Stanca delle critiche insensate, Kendall ha deciso di intervenire personalmente sulla questione commentando il post dell'amica Lauren Perez. Le sue parole sono state semplicemente "Ovviamente ho chiesto la sua approvazione in anticipo", cosa confermata anche dalla best friend, che non ha esitato a definire l'abito della top "sbalorditivo". Insomma, è arrivato il momento di dire addio ai dress code da cerimonia e lasciare gli invitati liberi di indossare ciò che più gli piace. Per quale motivo una damigella può essere considerata glamour solo se sfoggia una dei classici abiti lunghi, principeschi e tempestati di paillettes?