Katy Perry torna in tv col completo zebrato: paillettes e cuissardes per il Jimmy Kimmel Live Katy Perry è tornata in tv, lo ha fatto per il Jimmy Kimmel Live e ne ha approfittato per indossare uno dei suoi look esuberanti e glamour: ecco chi ha firmato il suo completo scintillante e dai dettagli zebrati.

A cura di Valeria Paglionico

Katy Perry ha ridotto drasticamente i suoi impegni lavorativi da quando è diventata mamma della piccola Daisy, la figlia nata dall'amore con Orlando Bloom. Certo, proprio di recente aveva sfilato su un red carpet internazionale con un appariscente look in oro metallizzato, ma è chiaro che aveva preferito prendersi una temporanea pausa dalla tv. Nelle ultime ore, però, le cose sono cambiate: ha partecipato al Jimmy Kimmel Live, il noto talk show americano sul cui palco ha presentato la nuova stagione del programma American Idol. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare uno degi outfit esuberanti e glamour che tanto ama?

Il completo animalier di Katy Perry

È dagli esordi della carriera che Katy Perry si è sempre distinta per originalità: non ha mai avuto paura di osare e, tra colori vitaminici, accessori sopra le righe e abiti pop, è riuscita a dare vita a uno stile esuberante e glamour tutto suo. Per partecipare al Jimmy Kimmel Live non ha deluso le aspettative dei fan, sfoggiando un look che non poteva passare inosservato. Si è affidata a The Attico, il brand di Gilda Ambrosio, scegliendo un completo zebrato con giacca over e minigonna coordinata. Quest'ultima è a vita bassa ed è contraddistinta da un maxi spacco laterale che mette in risalto le gambe nude.

Katy Perry in The Attico

Katy Perry brilla col top sparkling

A completare l'outfit di Katy non sono mancati degli ulteriori dettagli glamour. La cantante ha abbinato il completo animalier a un micro top di paillettes silver, un modello con lo scollo all'americana leggermente laterale che ha lasciato la pancia scoperta. Per quanto riguarda le scarpe, ha scelto il modello must di stagione: gli stivali cuissardes in pelle nera col tacco alto. Ha poi legato i capelli in una coda, lasciando però cadere il ciuffo sul lato del viso. Un filo di lucidalabbra sulla bocca, una linea di eye-liner che ha esaltato i penetranti occhi azzurri e un ombretto dai toni naturali: Katy Perry ha dato l'ennesima prova di essere un'indiscussa icona fashion.