Katy Perry brilla col completo d’oro: il ritorno sul red carpet è “metallico” Kty Perry è tornata a sfilare su un red carpet internazionale, lo ha fatto in occasione del G’Day USA Arts Gala che si è tenuto a Los Angeles. Ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile, brillando con un completo d’oro metallizzato.

A cura di Valeria Paglionico

Katy Perry è tra le star più amate al mondo ma da quando è diventata mamma della piccola Daisy ha ridotto drasticamente le sue apparizioni pubbliche, così da potersi dedicare il più possibile alla piccola. Non sorprende, dunque, che la sua recente partecipazione a una serata mondana si sia trasformata in un vero e proprio evento mediatico. Era dallo scorso novembre che non sfilava su un red carpet internazionale ma lo scorso weekend è tornata a incantare i fan con la sua bellezza e con la sua esuberanza. Ha partecipato al G'Day USA Arts Gala che si è tenuto a Los Angeles e ne ha approfittato per brillare con un metallico outfit dorato.

Il look d'oro di Katy Perry

Per il gran ritorno sul red carpet Katy Perry non ha deluso le aspettative dei fan e ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Ha puntato tutto sull'esuberanza che da sempre la contraddistingue, sfoggiando un look total gold della collezione Primavera/Estate 2023 di Zimmermann. La cantante ha letteralmente brillanto con un completo metallico in oro, caratterizzato da una maxi gonna a ruota a vita alta e un crop top con il reggiseno a punta, le spalline larghe e la scollatura generosa. Ha poi optato per un'acconciatura raccolta, mettendo così in risalto gli splendidi occhi azzurri contornati da una marcata linea di eye-liner. Il dettaglio che l'ha resa ancora più bella? Il sorriso travolgente che ha sempre stampato sulle labbra.

Katy Perry in Zimmermann

Perché Katy Perry ha sfilato con Miranda Kerr

Al di là del look metallico, ad attirare le attenzioni del pubblico è stato un dettaglio molto particolare: Katy Perry sia sul red carpet che sul palco è apparsa super affiatata al fianco di Miranda Kerr, la ex moglie di suo marito Orlando Bloom. A dispetto delle convezioni, secondo cui le due dovrebbero essere definite "rivali in amore", in verità condividono un rapporto profondo e affiatato. La cantante prova un'enorme stima per la modella, tanto che nel discorso di introduzione all'Excellence in Arts Award, il premio che la top si è aggiudicata al G'Day USA Arts Gala, ha rivelato il ruolo fondamentale che quest'ultima ricopre nella sua famiglia. Al motto di "Miranda è amore", Kate Perry ha dimostrato che le famiglie allargate esistono e riescono a funzionare alla perfezione.