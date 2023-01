Katie Holmes cambia stile: dopo i jeans sul red carpet è chic con blazer e frange Katie Holmes è stata ospite al Tonight Show di Jimmy Fallon, dove ha sfoggiato un outfit glamour e sofisticato (rispondendo una volta per tutte alle critiche sui look “troppo casual”)

A cura di Beatrice Manca

Katie Holmes, foto d’archivio

È passato un mese da quando l'attrice Katie Holmes è finita sotto i riflettori per l'insolito look anni Duemila sfoggiato all’iHeartRadio Jingle Ball: un minidress blu indossato sopra ai jeans, con le sneakers. Un look che ricordava moltissimo il suo personaggio in Dawson's Creek, ma che non tutti hanno apprezzato. Adesso l'attrice torna in tv con uno stile completamente diverso, molto più sofisticato e glamour.

Katie Holmes torna in tv con blazer e camicia

Katie Holmes è stata invitata al The Tonight Show di Jimmy Fallon, dove ha lasciato tutti a bocca aperta con un look elegantissimo nella sua semplicità: blazer nero, camicia bianca e gonna con lunghe frange anni Venti, un dettaglio di stile che dominerà le tendenze del 2023. L'attrice ha completato l'outfit, rigoroso e glamour al tempo stesso, con collant velati e scarpe nere con il tacco. Da molti il nuovo look è stato letto come una "risposta" alle critiche per il look casual con i jeans sul red carpet. A curare l'outfit anche stavolta è stata la stylist Brie Welch, che ha sempre difeso l'outfit del iHeartRadio Jingle Ball definendolo "divertente" e "giovanile".

Il look di Katie Holmes al Tonight Show di Jimmy Fallon

Il piercing al naso di Katie Holmes

Anche stavolta, comunque, il look di Katie Holmes conteneva dei dettagli insoliti che lo rendevano più sbarazzino e rilassato. Innanzitutto i capelli, raccolti in una doppia treccia sulla nuca, che lasciavano scoperti i maxi orecchini oro.

Katie Holmes con il piercing dorato

Il pubblico ha notato anche il piccolo piercing dorato al naso: un accessorio che sfoggia da diverso tempo, in varianti sia oro che argento. Insomma: in fondo al cuore Katie Holmes mantiene la freschezza del suo personaggio più famoso, Joey Potter.