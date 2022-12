Kate Moss con i capelli rosa ci riporta agli anni Novanta (citando se stessa) La top model Kate Moss posa per Marc Jacobs con una chioma rosa nuova di zecca: una scelta che non ha nulla a che vedere con le tendenze attuali, ma si ispira alle sue sfilate più iconiche.

A cura di Beatrice Manca

La campagna di Marc Jacobs

"Lunga vita alle icone". Così Marc Jacobs ha lanciato la sua nuova campagna. Iconica nel senso letterale della parola: la protagonista è la top model Kate Moss, leggenda vivente delle passerelle, che ha lasciato tutti di stucco con una chioma rosa fluo. Un cambio di look niente affatto casuale (e no, Barbie stavolta non c'entra).

Kate Moss posa per Marc Jacobs con le maxi zeppe

La top model Kate Moss oggi ha 48 anni e, nonostante abbia passato il testimone alla figlia Lila Moss, non ha alcuna intenzione di ritirarsi dalle scene. Di recente è stata scelta da Bottega Veneta per una nuova campagna e ha posato nuda con un'opera di design italiano.

Kate Moss posa per Marc Jacobs (foto dal sito del brand)

Adesso è Marc Jacobs a volerla come volto della nuova campagna: la top model posa in un salotto, ora seduta ora sdraiata, alternando look in denim, felpe e mary jane con le maxi zeppe indossati con le calze velate.

Kate Moss per Marc Jacobs, foto dal sito del brand

Kate Moss cita se stessa con i capelli rosa

Ma il dettaglio più interessante della nuova campagna è il nuovo hair look della modella: Kate Moss ha tinto i capelli di rossa citando se stessa e alcuni suoi memorabili look degli anni Novanta. Nel 1994 sfilò per Chanel con una coda rosa pastello, mentre nel 1998 tinse la chioma di un fucsia acceso per la sfilata Primavera/Estate 1999 di Versace. A quel periodo risalgono anche due servizi fotografici iconici: uno di Juergen Teller e uno di Peter Lindbergh dove la top sfoggiava un'indimenticabile chioma rosa. Femminile e anticonformista, oggi come trent'anni fa.