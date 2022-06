Kate Middleton si prepara all’estate in bianco: il nuovo look bon-ton è riciclato Ieri a Londra è stato celebrato l’anniversario dell’incendio della Grenfell Tower e Kate Middleton ha partecipato all’evento col marito William. Perché la Duchessa si è vestita di bianco?

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton non ne sbaglia una quando si parla di stile ed è proprio per questo che viene considerata un'indiscussa icona fashion a livello internazionale. Ogni volta che appare in pubblico si parla di "Effetto Kate", il motivo? Non solo riesce a influenzare le mode e le tendenze del momento, ma i suoi abiti bon-ton e raffinati diventano anche così richiesti in tutto il mondo da registrare il sold-out in poche ore. Nelle ultime ore, dopo aver celebrato l'Ordine della Giarrettiera in blu, è tornata ad apparire in pubblico, incantando tutti con la sua classe. Ecco perché ha indossato un abito bianco per il memoriale dell'incendio della Grenfell Tower.

Perché Kate Middleton si è vestita di bianco?

Ieri a Londra è stato celebrato il quinto anniversario dell’incendio della Grenfell Tower (nel 2017 morirono 72 persone nel rogo a Kensington) e Kate Middleton non ha potuto fare a meno di prendere parte all'evento di commemorazione in compagnia del principe William. Per l'occasione la Duchessa ha puntato sul total white ma in pochi immaginano il motivo nascosto dietro questa scelta di stile. Ha escluso il nero e i colori scuri perché si sarebbero rivelati troppo cupi per un'occasione simile, mentre ha evitato una più estiva stampa floreale per evitare di apparire appariscente o sfarzosa. Il total white, invece, oltre a essere simbolo di pace e di speranza, l'ha resa elegante e sobria ma allo stesso tempo fresca e luminosa come impone la moda di fine primavera.

Kate Middleton in Suzannah London

Le scarpe bicolor di Kate Middleton

Per aggiungere un ulteriore tocco di sobrietà al look per il memoriale della Grenfell Tower Kate Middleton ha pensato bene di indossare un abito riciclato. Ha infatti sfoggiato una chemisier firmata Suzannah London, un modello che aveva già indossato nell'estate 2020 con le maniche a sbuffo, il colletto alla marinara, la gonna svasata alla caviglia e i bottoni frontali in nero. Per completare il tutto ha scelto una cintura in tinta che le ha segnato il punto vita, una clutch color nude e un paio di orecchini con la perla pendente di Maria Black. Il tocco di classe? I décolleté modello Mary Jane di Alessandra Rich: sono nude ma con la punta nera, hanno il tacco a spillo, il tallone scoperto e un cinturino bon-ton sul collo del piede.